Kirche dreht die Heizung runter

Der Haushalt lasse keinen Millimeter Spielraum zu. „Es ist ein Stück weit existenzbedrohend“, nimmt Thomas Fabry deutliche Worte in den Mund. Angesichts der Energiekrise ist die Rosendahler Kirchengemeinde Ss. Fabian und Sebastian zu immensen Sparmaßnahmen gezwungen. „Ansonsten rutschen wir drastisch in die roten Zahlen“, schildert der Verwaltungsreferent. Aus Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde für dieses Jahr ein Kostenansatz für sämtliche Heizkosten in Höhe von 93 000 Euro veranschlagt – und das ohne die Summe aus den Kindergärten dazu zu rechnen. „Sollten wir den Verbrauch nicht reduzieren, würden daraus 178 000 Euro werden“, verrät Fabry.

Ein Sparkurs scheint also unausweichlich. „Wir haben nicht die riesigen Rücklagen, dass wir den fehlenden Betrag einfach so in der Ecke liegen haben. Wir können es uns schlichtweg nicht leisten“, betont Pastor Dirk Holtmann. Wie Fabry ergänzt, sei der aktuelle Haushaltsplan ohnehin so gestrickt, „dass am Ende eine rote Null steht“. Gleiches gelte wohl auch für das kommende Jahr. Um das finanzielle Ruder doch noch herumreißen zu können, wird die Kirche den Gürtel enger schnallen. Dabei orientiert sich die Kirchengemeinde an den Empfehlungen des Bischöfliches Generalvikariat – kurz BGV – des Bistums Münster. Dieses hat jüngst eine Art Leitfaden als Handlungsempfehlung an die Gemeinden herausgegeben.

In dem Schreiben stehen vor allem Maßnahmen in den Kirchen im Vordergrund. „Nicht verwunderlich: 53 Prozent der Energiekosten fallen für die Beheizung der Kirchen an“, erklärt Fabry. Spitzenreiter wäre hier die Osterwicker Pfarrkirche. Nach Hochrechnung würden hier bei gleichbleibendem Verbrauch für 2022 34 000 Euro anfallen. In Holtwick und Darfeld wären jeweils 22 000 Euro erwartbar, während in Höven 17 000 Euro prognostiziert werden.

Aus diesem Grund sollen die gemeindlichen Kirchen vorerst nicht mehr beheizt werden. Zumindest sofern die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumlichkeiten unter 70 Prozent liegt. „Ansonsten würden besonders die sensiblen Orgeln, aber auch sämtliche Ausstattung und Schmuckstücke in den Kirchen Schaden nehmen“, erklärt Holtmann. Hier müsse im Fall der Fälle geheizt werden, um das Inventar zu schützen. Eine Ausnahme wird etwa bei den Weihnachtsmessen gemacht. „Sind die Kirchen voller steigt die Luftfeuchtigkeit und wir müssen handeln“, so Fabry. Darüber hinaus soll der Blumenschmuck reduziert werden, zusätzlich wird vor Ort nicht mehr feucht gewischt.

Auch die Pfarrheime und weitere Räumlichkeiten der Kirchengemeinde fallen unter den Maßnahmen-Deckel. „Grundsätzlich wird die Raumtemperatur auf 18 Grad Celsius reduziert. Reduziert wird auch die Vorlauftemperatur“, kündigt der Verwaltungsreferent an. Küchen, Flure, Abstellräume oder auch Toiletten sollen hingegen nicht mehr beheizt werden. Das gilt jedoch nicht für Räume, die oftmals in Benutzung sind. Diese sollen nach wie vor beheizt werden. Außerhalb der Arbeitszeiten werden sie dann runter reguliert.

Die Zählerstände der Heizungen werden darüber hinaus monatlich überprüft. „Es ist ein Stück weit ein dynamischer Prozess. Wir hoffen natürlich auf einen milden Winter“, erläutert Holtmann. Maßnahmen könnten im besten Falle dann sogar gelockert werden. „Das Pendel kann aber natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen“, weiß Fabry. Im Notfall müssten die Regelungen noch weiter angezogen werden. „Wir haben ein festes Budget von 93 000 Euro und keinen Cent mehr. Ganz egal, wie hart der Winter wird“, bringt es Fabry auf den Punkt. Klarer Appell: Auf den Worst-Case vorbereiten, gleichzeitig auf das Beste hoffen.