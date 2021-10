Klappe, die 22. für Holtwicker Karneval

Im Karneval, da gelten manchmal andere Regeln als außerhalb der fünften Jahreszeit. „Zum Beispiel feiert man ja keine runden Jubiläen, sondern Schnapszahlen“, weiß Carina Kampschroer zu berichten. Sie ist Vorstandsmitglied und Funkenmariechen bei der Karnevalsgemeinschaft Holtwick (KaGeHo) und blickt mit Vorfreude auf die kommende Session: „Eigentlich hätten wir in diesem Jahr unseren 22. Büttabend gefeiert. Das holen wir im Januar nach. 22 plus eins, sozusagen“, lacht Kampschroer.

Am 22. Januar soll die Sause starten: Ihren 22. Büttabend feiert die KaGeHo mit einer großen Party im Festzelt am Ollen Kamp. An dem altbekannten Rahmen wollen die Jecken festhalten.

Wie es sich für ein Jubiläum im Karneval gehört, soll das Event – passenderweise am 22. Januar – zu einer großen Sause werden. „Wir planen eine Party im Festzelt am Ollen Kamp mit allem, was dazugehört“, so Kampschroer. Der Vorstand der KaGeHo sei guter Dinge, da größere Veranstaltungen bereits wieder stattfinden. „Wir werden im Januar entscheiden, welche Maßnahmen wir wegen Corona treffen werden“, kündigt sie an. Die Einhaltung der 2G- oder 3G-Regelung beispielsweise ließe sich am Zelteingang gut kontrollieren.

Das Programm soll den altbekannten Rahmen behalten: Der Festtag beginnt um 14.11 Uhr mit dem Büttnachmittag für Familien und Senioren. Um 19.30 Uhr startet nach dem Sektempfang der Büttabend mit anschließender Party. Auch das Motto verraten die Karnevalisten bereits: Klappe, die 22. „Das wird eine Session rund um den roten Teppich, Film und Fernsehen“, kündigt Kampschroer an. „Dann weiß man schon, wie man sich verkleiden kann“, ergänzt sie zwinkernd. Der Nachmittag und der Abend wird in dieser Session ganz besonders im Zeichen der Tanzgarden stehen: „Die vier Garden und das Männerballett konnten lange Zeit nicht trainieren und auftreten. Deswegen möchten wir sie dieses Mal besonders präsentieren“, kündigt das Funkenmariechen an. „Die Garden haben sich echt ins Zeug gelegt und trainieren voller Elan und Motivation ihre Tänze, unter anderem Showtänze und brennen für die Auftritte.“ Auf dem Markt „Klein und Fein“ am 6. und 7. November möchten die Tanzgarden durch Kuchenverkauf einige Spenden sammeln, „damit sollen Kostüme und besondere Requisiten angeschafft werden“, so Kampschroer. Die Gäste im Festzelt können sich also auf besondere Auftritte freuen. Auch ein Comedian, ein Artist und bekannte Musiker sollen für Stimmung sorgen.

Und wer wird als neues Prinzenpaar aufthronen? „Das verraten wir natürlich noch nicht.“ Das Geheimnis gelüftet wird am 12. November bei der Prinzenproklamation ab 19.11 Uhr – das erste Mal in neuer Lokalität, und zwar im Restaurant Scharfe Kurve. Jeder Jeck ist dazu eingeladen, an diesem Abend die fünfte Jahreszeit gemeinsam mit der KaGeHo einzuläuten.