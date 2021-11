Klimaschutz weiter in den Blick nehmen

Viele Projekte und Maßnahmen, die in der Gemeinde zum Thema Klimaschutz in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden und sich aktuell in Planung befinden, fanden bei den Teilnehmern der Veranstaltung großes Interesse, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Zusammenbringen, bündeln, miteinander vernetzen und weiterentwickeln, darüber waren sich alle einig, sichert eine gemeinsame Zukunft, die das Klima schützen soll. Nicht nur der Klimaschutz mit der Frage, wie man den Klimawandel verhindern könne, sondern auch, wie man auf die Folgen des Klimawandels reagieren kann, waren thematisiert worden.

Dr. Christine Heybl vom Kreis Coesfeld erläuterte das Projekt Evolving Regions, welches die Risiken von Hitzen, Dürren, Starkregen oder Hochwasser für die Bevölkerung im Kreis identifizieren und künftige Maßnahmen für eine Reaktion darauf zur Sicherung der Lebensqualität aufzeigen soll. Vom Büro energielenker stellte der Geschäftsführer Thomas Pöhlker die bisherigen Ergebnisse der Fokusberatung vor. Hier zeigte sich, dass die Gemeinde bereits Maßnahmen in die Umsetzung gebracht hat und auch vieles in Planung ist. Ob es Holzhackschnitzelanlage, Photovoltaikanlage, die LED-Beleuchtung, die Optimierung der Kläranlagen oder auch das grüne Klassenzimmer, Beratungs- und Informationsangebote für den grünen Vorgarten oder die richtige Sanierung sind.

Anschließend wurde die Zukunft in Rosendahl besprochen. Zielsetzungen, dass Klimaschutz im gemeindlichen Handeln eine Rolle spielt, wurden nochmals in den Vordergrund gestellt.

In den drei Beteiligungsformaten im Rahmen der Fokusberatung gab es eine große Menge von Maßnahmen- und Projektideen. So wurde die Position eines Managements für Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit ebenso diskutiert wie die Photovoltaik auf den gemeindeeigenen Dachflächen, ein Klimaanpassungskonzept, der Aus- bzw. Aufbau eines Energieberater-Netzwerks, der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität, die Mittelstandsförderung für die Unternehmen und auch ein Veggi-Day im Rahmen der vom Kreis organisierten Klimaschutzwoche.

Zum Abschluss der Fokusberatung werden weitere Schritte noch in diesem Jahr zum politischen Beschluss anstehen und dann im nächsten Jahr in die Umsetzung gebracht. Über die Ergebnisse der Fokusberatung wird in der Planungs-, Bau- und Umweltausschusssitzung am Donnerstag (10. 11.) berichtet. Die öffentliche Sitzung findet im Sitzungssaal des Rathauses statt, zu der die Verwaltung einlädt.