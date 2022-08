König folgt dem Appell des Vorgängers

Als am Samstagnachmittag das Schießen beim Schützenverein Hannövershook-Höven zwar schon weit vorgerückt, doch immer noch kein König gefunden war, richtete der letzte Schützenkönig Stefan Sicking einen eindringlichen Appell an die gesamte Kompanie. „Wer will König werden? Fasst Euch ein Herz!“, forderte der König aus dem Jahr 2019, der Ulla Werschmöller zur Königin gewählt hatte, seine Schützenbrüder auf. Markus Brüggemann fasste sich dann ein Herz und schoss den Vogel ab, der in diesem Jahr als Schwein mit Flügeln an beiden Seiten gestaltet war. Der König zauberte Anika Repöhler als neuer Königin ein strahlendes Lächeln ins Gesicht. Bierkönig wurde der Cousin des Königs, Christian Brüggemann, sodass das Fest in der Familie blieb.

Markus Brüggemann und Anika Repöhler führen den neuen Schützenthron in Hannövershook-Höven an

Ein lauer Sommerwind wehte die flotten Rhythmen des Blasorchesters Laer einladend über die Hövener Felder, sodass das Schützenfest schon von Weitem zu hören war. Nachdem das Fest aufgrund der Pandemie zuletzt 2019 stattgefunden hatte, lockte nun ein Udo-Jürgens-Medley Alt und Jung aus ihren Häusern. Mit Gemeinsinn hat der Schützenverein sein traditionsreiches Schützenfest in die Zukunft getragen.

Auf der Festwiese ließen sich zahlreiche Gäste mit Kaffee und Kuchen im Zelt bewirten. Auf der Wiese steckten die Hövener zu den Klängen der Erfolgshits „Aber bitte mit Sahne“ und „Griechischer Wein“ jeweils in kleinen Sitzgruppen ihre Köpfe zusammen und unterhielten sich angeregt. So wurde festgestellt, dass in Osterwick auch Frauen beim diesjährigen Schützenfest schießen durften. Die Hövener signalisierten Offenheit mit ihrer Frage, warum sich in Höven eigentlich bisher keine Frauen beteiligen durften.

Die Jugend ließ sich Currywurst, Pommes und Bratwurst schmecken und beobachtete mit steigender Spannung die Ereignisse an der Vogelstange. Am Bier- und Getränkestand gruppierten sich die Schützen in ihrer weißen Vereinstracht.

„Jeder spricht mit jedem“, brachte eine der Hövener Seniorinnen die familiäre Atmosphäre auf den Punkt und schwelgte in Erinnerungen an vergangene Feste. Am Vormittag hatten an der geschmückten Marienkirche nicht nur eine Festmesse und die Kranzniederlegung stattgefunden, sondern es waren auch fünf ehemalige Königspaare als Jubilare geehrt worden: Alfons Pieper und Ulla Tentie sowie Paul Bäumer und Mechthild Finke (40 Jahre in 2020), Bernhard Finke und Gabriele Waltering (25 Jahre in 2020), Herbert Terwei und Irmgard Büscher (40 Jahre) sowie Anni Recker (60 Jahre).

Die Parade wurde aufgrund der vorgerückten Zeit in die spätere Programmfolge verschoben. | weiterer Bericht folgt