Kortebrey mit dem vierten Streich

Das Finale bot alles, was es zu einem spektakulären Höhepunkt braucht. Viele Tore, eigentlich schon einen sicheren Sieger, dann aber die große Wende – „das war echt hart für den Wiesengrund“, zeigte Hans Driemer durchaus Mitgefühl für die Nachbarschaft, die angesichts einer 3:0- und 4:2-Führung schon mehr als eine Hand am Pott hatte. Aber Gegner Kortebrey drehte auf und bog die Partie, schnappte sich mit dem 5:4-Sieg zum vierten Mal den Darfelder Dorfpokal. Und das garniert mit einem zusätzlichen Titel, denn im Jahr des 100-jährigen Bestehens des Sportvereins Turo darf sich der Kortebrey nun Jahrhundertmannschaft nennen.

Mit den Finalspielen endete das Turnier, das schon vor zwei Wochen mit der Vorrunde begonnen hatte. Erstmals in der langen Geschichte lagen zwei Wochen zwischen Start und Endspiel. „Aufgrund von vielen Terminüberschneidungen, denen wir aus dem Weg gehen wollten, mussten wir diesmal so vorgehen“, erklärt Organisator Hans Driemer vom Turo-Vorstand. Für so manchen Nachbarschaftkicker sei das gewiss kein Nachteil gewesen: „So blieben zwei Wochen Zeit, um die leichten Blessuren aus der Vorrunde auszukurieren.“ Welche Form bei der nächsten Auflage im Jahr 2024 gewählt wird, werde frühzeitig besprochen, kündigt Driemer an.

Am Finaltag bekamen die Zuschauer reichlich Tore geboten: Inklusive Elfmeterschießen fielen in den vier Begegnungen satte 31 Treffer. EschBiMo sicherte sich mit dem 5:1-Erfolg gegen Schule/Dorf den siebten Platz, während sich Natten/Lustigen Hook im Spiel um Platz fünf mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Titelverteidiger Spielberg/Oberdarfeld durchsetzte. Das Spiel um Platz drei gewann Höpingen mit 3:2 gegen Netter/Rockel.

Im Finale sah alles danach aus, als würde der Wanderpokal im Turo-Jubiläumsjahr im Wiesengrund stehen. André Roters, Guido Albers und Knut Ahlers brachten ihr Team mit 3:0 in Führung. Sean Kowalski und Marcel Krutul verkürzten auf 3:2, aber erneut Guido Albers stellte mit dem 4:2 die Weichen auf Sieg – vermeintlich. Denn der Kortebrey hatte noch eine Antwort parat: Sean Kowalski, Marian Schmidt und Marcel Krutul machten aus diesem 4:2 tatsächlich noch ein 4:5. Damit sorgten sie dafür, dass der große Nachbarschaftsschirm, der aktuell wieder an der Einfahrt zum Wohngebiet steht, nach 1997, 2010 und 2014 mit der Sprühdose um eine weitere Jahreszahl verziert werden durfte.

Im Rahmen der Pokalübergabe ging noch eine weitere Ehrung über die Bühne: Mit sieben Treffern plus einer Bude im Elfmeterschießen avancierte Carsten Nowaczkowski zum Dorfpokal-Torschützenkönig 2022.