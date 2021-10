Kult-Kommissar zurück in „Rosental“

Synchronsprecher Roland Jankowsky zu Gast in der Gemeinde

Osterwick

Overbeck ist nicht nur Kult-Kommissar im Wilsberg-Krimi, sondern gleichzeitig auch Wiederholungstäter. Jedenfalls was seine Gastspiele und Lesungen am Tatort „Rosental“ angeht. Am Samstagabend gelang es dem Schauspieler und Synchronsprecher Roland Jankowsky erneut, sein Publikum zu begeistern.

Von Ulla Wolanewitz