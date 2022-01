Künftig Beratungscenter in Osterwick

Nicht nur Wohneinheiten soll der angestrebte Neubau schräg gegenüber des Rathauses bieten. Schon lange ist klar, dass dieser auch gewerblich genutzt werden soll. Nun ist allerdings auch klar, wer das Erdgeschoss im Gebäude von Investor Willy Steiner auf der Ecke zum Elsen bezieht. Die Sparkasse hat mitgeteilt, dass sie ein neues Beratungscenter in Osterwick eröffnet. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2023 geplant. Neben der Sparkasse werden auch die Polizei und der Investor selbst im Erdgeschoss Geschäftsräume beziehen. „An unserem künftigen Standort werden wir die Anforderungen an einen modernen Finanzdienstleister viel besser erfüllen können“, erläutert Robert Klein, Abteilungsleiter Kommunikation bei der Sparkasse Westmünsterland. Aus diesem Grund werde die Sparkasse die persönliche Beratung für alle Rosendahler Kunden künftig in Osterwick anbieten. Das bedeutet gleichzeitig, dass eine persönliche Beratung für Kunden aus Holtwick und Darfeld künftig nicht mehr in den jeweiligen Orten angeboten wird.

Sparkasse stellt persönlichen Service in Darfeld und Holtwick ein

Stattdessen wird der Service im neuen Beratungs-center in Osterwick gebündelt. Die Sebstbedienungs-Terminals bleiben aber in Darfeld und Holtwick erhalten. „Die Nutzungsgewohnheiten verändern sich, mit der Bündelung der persönlichen Beratung und dem auch künftigen SB-Angebot in allen Ortsteilen passen wir uns hieran an“, erläutert Klein den Hintergrund dieser Entscheidung. Alle Rosendahler Kundenberater der Sparkasse werden künftig im neuen Beratungscenter tätig sein. Für die Beratung werden fünf Besprechungszimmer eingerichtet, ein SB-Bereich mit Geldausgabe/-einzahlautomat, Überweisungsterminal und Kontoauszugsdrucker gehört ebenfalls dazu.

„Gerade bei komplexeren Themen wie Baufinanzierungen, Vermögensanlage oder Vorsorge möchten unsere Kunden ihren Berater persönlich treffen“, sagt Arkin Eryilmaz, Leiter der Filialen Osterwick und Holtwick. Mit künftig mehr Kundenberatern an einem Standort werde die Sparkasse die qualifizierte persönliche Beratung stärken, heißt es in der Pressemitteilung. Dirk Reers, Leiter der Filiale in Darfeld, fügt hinzu: „In größeren Teams können wir uns besser über aktuelle Themen austauschen, uns gegenseitig vertreten und auch die aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen.“

Für einfache alltägliche Geldgeschäfte könnten die Sparkassen-Kunden die digitalen und kontaktlosen Angebote nutzen. Über diese Möglichkeiten ist auch eine persönliche Beratung möglich, etwa telefonisch, per Online-Chat und per Video-Beratung. „Die Erfahrungen unserer Kunden zeigen uns, dass sie in der Breite bei komplexeren Finanzangelegenheiten persönlich beraten werden wollen, einfache Dinge jedoch digital erledigen“, schildert Robert Klein.