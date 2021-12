Ländliches Wegekonzept für Rosendahl

Im Zuge der Erstellung eines ländlichen Wegekonzeptes werden in Rosendahl die knapp 1200 Wegabschnitte in ihrem Bestand erfasst und kategorisiert. Dazu zählt auch der Hermann-Löns-Weg, der, anders als es die Aufnahme aus dem vergangenen Jahr zeigt, mittlerweile von der Gemeinde saniert wurde.

Wie Hessel von Beginn an betonte, sei die Beteiligung der Rosendahler Bürger im Zuge der Konzepterstellung von höchster Bedeutung. Immerhin werde er in einem ersten Schritt die knapp 1200 Wegabschnitte im Gemeindegebiet mit ihrer Gesamtlänge von circa 300 Kilometern in ihrem Bestand erfassen und sie anschließend in verschiedene Kategorien einordnen. „Hier bin ich auch auf die Einschätzung aus der Bevölkerung und die Zusammenarbeit mit der Gemeinde angewiesen“, erklärte der Experte. Schließlich würden bei der Kategorisierung (siehe Infokasten) Faktoren wie das Verkehrsvorkommen, die Funktion des Weges, die ökologische Wertigkeit, oder auch der Ausbauzustand eine Rolle spielen. „Anregungen könnten in persönlichen Gesprächen geäußert werden“, spielte Hessel auf Bürgersprechstunden an.

Im Frühjahr 2022 will er seine erarbeiteten Erkenntnisse über den Ist-Zustand der Rosendahler Wirtschaftswege präsentieren – womöglich auch in Workshops mit den aktiven Akteuren. Anschließend geht es darum, einen Soll-Zustand zu erarbeiten. „Dieser soll die notwendige Beschaffenheit des Weges beschreiben, damit er für die vorgesehene Nutzung zukunftsfähig ist“, formulierte es Hessel. Maßnahmen, um diesen Soll-Zustand zu erreichen, könnten beispielsweise die klassische Sanierung, ein Um- und Rückbau oder gar ein Neubau sein. „Wichtig ist hierbei, dass es sich lediglich um eine Handlungsempfehlung handelt“, machte Hessel deutlich. Die Gemeinde müsse sich also nicht an die Vorschläge halten. Angesetzt ist die Vorstellung der Soll-Kategorisierung für den Spätsommer bis Herbst 2022 – auch hier sollen erneut die Bürger und aktiven Akteure im Gemeinde- und Verwaltungsleben mit ins Boot geholt werden.

Seinen Abschluss finden soll die Maßnahme in der vollständigen Erarbeitung eines anerkannten Wegenetzkonzeptes. „Angepeilt ist Ende 2022“, verriet der Referent von der Landwirtschaftskammer NRW. Darauf aufbauend sollen dann ab 2023 die ersten Anträge auf Wegebauförderung gestellt werden.