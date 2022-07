Landpartie mit Hufgeklapper

Zuvor ging es mit großer Aufmerksamkeit durch Darfeld. Dort standen viele am Straßenrand und winkten, wobei fast alle lächelten und die Gespanne bewunderten. „Zum Glück haben wir das perfekte Wetter, da es nicht zu warm ist“, meinte Katharina Pitann, die von Stute Enna ihre Kutsche ziehen ließ. Gemeinsam mit Ann-Kristin Schulz hatte sie die Kutsche und das Pferd mit Rosen geschmückt, die beiden Fahrerinnen zeigten sich als Cowgirls, wofür es reichlich Lob gab. Ann-Kristin Schulz ergänzte noch zum Wetter: „Gerne bewölkt, Hauptsache trocken.“ Und so zog Stute Enna mal im Schritt, aber lieber im Trab die Kutsche, auf der die Reporterin Platz nehmen durfte, um diesen Korso hautnah zu erleben.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt die historische Postkutsche, die in dieser Form 1784 entwickelt wurde. Sie bot als Vierspänner einen imposanten Anblick. Natürlich waren die Mitfahrenden entsprechend gekleidet. Gern ließ ein „Postbeamter“ bei der Station am Seniorenheim in Osterwick das Posthorn erklingen, was ihm viel Applaus einbrachte. Auch die zweite Postkutsche beeindruckte, und zwar ebenfalls durch ihre hohe Sitzposition, die eindeutig von Beginn an dazu genutzt wurde, zu sehen und gesehen zu werden.

Dagegen war der Platz in der „Cowgirlkutsche“ näher dran am Geschehen. Wenn die beiden Pferde des nachfolgenden Gespannes Gas gaben, um aufzuschließen, wuchteten sie mächtig an und man hätte ihnen direkt einen Apfel als Belohnung für ihre Leistung geben können, was ohne Erlaubnis der Eigner selbstverständlich unterblieb. Die Fahrt selbst entrückte durch das gleichmäßig rhythmische Hufgeklapper aus dem Alltag. „Es macht Spaß und entspannt zugleich“, bestätigte auch Katharina Pitann.

Da alle Gespanne jeweils für sich schon etwas Besonderes waren, gab es dieses Mal vom Reit- und Fahrverein keine Platzierungen sondern einen Ehrenpreis für alle, denn alle waren preiswürdig. Besonders gewürdigt wurde jedoch Georg Nitsche, der als Kutschfahrer aus Nordkirchen die weiteste Anreise hatte.