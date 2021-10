Landrat stellt sich hinter Verwaltung

Diskussion über Fällung der Linden an der B 474 in Holtwick flacht nicht ab

Rosendahl

Dass Bürgermeister Christoph Gottheil und Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr die Lokalpolitiker in der Gemeinde „sauber vorgeführt“ hätten, teilt Winfried Weber, Fraktionsvorsitzender der Grünen, jetzt mit. Hintergrund ist folgender: Im April wurde im nichtöffentlichen Teil einer Ratssitzung mehrheitlich dafür gestimmt, an einer favorisierten Planungen von Straßen.NRW zur Umgestaltung der Holtwicker Ortsdurchfahrt festzuhalten – samt Fällung der 40 Linden, die die B 474 säumen. Wie Weber in einem Gespräch mit der Redaktion mitteilte, habe er noch in besagter Sitzung einen Antrag eingereicht mit dem Ziel, das Ergebnis dieser Abstimmung zunächst öffentlich zu diskutieren. Dieser Antrag sei mehrheitlich abgelehnt worden. Somit seien die Planungen, die Ende Juni von Straßen.NRW der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, keine Diskussionsgrundlage, sondern vielmehr beschlossene Sache gewesen, so Weber.

Von Leon Seyock