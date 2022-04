Langeweile bleibt ein Fremdwort

Strahlender Sonnenschein, angenehme Temperaturen, ein gut besuchter Holtwicker Generationenpark. „Bessere Bedingungen hätten wir uns nicht aussuchen können“, lacht Yannik Lammers, während er gemeinsam mit Robin Langer am Grill zahlreiche Würstchen umdreht. Im Zuge des Osterferien-Programms der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) war nun das Grilltaxi nachmittags zu Besuch in Holtwick. Das haben sich scheinbar zahlreiche Kinder und Jugendliche gemerkt. Sie holten sich nicht nur das eine oder andere Würstchen und Kaltgetränk ab, sondern hatten auch die Gelegenheit, an mehreren Outdoor-Spielen teilzunehmen. „Der Andrang war sogar so groß, dass wir noch Verpflegung nachholen mussten“, verrät Langer.

Damit reiht sich das gut besuchte Grill-Event in das bisher sehr erfolgreiche Osterferien-Programm des OKJA-Teams ein. „Aktuell läuft es wirklich klasse“, erzählt Sebastian Nienhaus. Damit das Wort Langeweile den Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde während der Osterferien ein Fremdwort bleibt, haben er und das OKJA-Team mehrere Angebote auf die Beine gestellt – und die werden super angenommen. „In der Vergangenheit war es oft der Fall, dass manche Aktionen nicht so gut ankamen, andere dafür aber schon fast überfüllt waren“, berichtet Nienhaus. Das sei in diesem Jahr anders: „Tatsächlich waren und sind alle Angebote, bis auf eines, vergriffen.“

So wurde in der ersten Ferienwoche mit knapp 40 Kindern der Ketteler Hof angesteuert. Der Workshop zum Thema Handyfotografie mit der Darfelder Fotografin Julia Mühlenkamp ist ebenfalls bestens angekommen. „Ein besonderes Highlight war der Besuch der Skatehalle in Aurich. Da hat sich die lange Anreise gelohnt“, ergänzt Nienhaus. In den letzten beiden Ferientagen stehen noch die heutige Fahrt in den Ninfly-Trampolinpark und das Go-Kart-Fahren morgen in Winterswijk auf dem Plan. Der Graffiti-Künstler Oliver Marke war gestern noch zu Gast.

Was Nienhaus besonders freut, ist die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche aus allen Rosendahler Ortsteilen Interesse an den Ferien-Aktionen der offenen Kinder- und Jugendarbeit zeigen. Dabei hilft nicht zuletzt die besagte Holtwicker Grillaktion, die auch im Generationenpark Darfeld stattgefunden hat. „Wir versuchen, bestmöglich ganz Rosendahl bei unserem Programm mit einzubinden“, informiert Nienhaus.

Daran wollen sie auch nach den Osterferien anknüpfen. So kann das OKJA-Team künftig einen Raum in der alten DRK-Kita in Holtwick für ihre Arbeit nutzen (wir berichteten). „In den kommenden Wochen wollen wir damit beginnen, die neue Räumlichkeit mit Mobiliar zu füllen“, verrät Nienhaus. Er richtet zudem bereits den Blick auf die Sommerferien. Auch hier ist künftig ein Programm in der Mache. Die Kinder und Jugendlichen dürfen gespannt sein, was sie dann erwartet.