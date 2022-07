Leckere Erfrischung zur Einweihung

Der Eiswagen kommt genau zur richtigen Zeit. Die Sonne brennt und die Temperaturen treiben die Schweißperlen auf die Stirn. Kein Wunder also, dass die Schlange vor dem Wagen lang ist, aus dem Marius Horrig zahlreiche Hörnchen mit der leckeren Erfrischung heraus reicht. Die Fenster des DRK-Heims an der Gustav-Böcker-Straße stehen offen, Musik schallt heraus und Plakate an der Außenfassade weisen darauf hin, dass ab sofort die Jugendarbeit hier zuhause ist. „Endlich haben wir einen festen Raum gefunden, in dem wir unsere Angebote durchführen können“, ist Sozialpädagoge Sebastian Nienhaus erleichtert. Dieser wurde jetzt bei einer kleinen Eröffnungsfeier eingeweiht.

Was lange währt, wird damit endlich gut. Denn eineinhalb Jahre lang waren die Betreuer der Jugendarbeit auf der Suche nach passenden Räumen in Holtwick. „Vor langer Zeit hatten wir schon einmal einen Raum im Keller des Pfarrheims“, blickt Nienhaus zurück. Dieser habe aber irgendwann aufgegeben werden müssen, danach wurden die wöchentlichen Angebote der OKJA in dem Ortsteil im Torhaus durchgeführt. „Wir freuen uns, dass uns der Heimatverein so gut unterstützt hat“, betont Nienhaus. Auch die Nähe zum Generationenpark sei super gewesen, der gern bei gutem Wetter in Beschlag genommen wurde. Dennoch gab es einen Wermutstropfen: Material konnte im Torhaus nicht gelagert werden und Spiele, Bastelmaterial und Co. mussten immer wieder mit nach Osterwick ins Jugendhaus genommen werden. Lange haben sich die Pädagogen darum bemüht, in Holtwick eine passende Unterkunft zu finden und haben sich immer wieder in der Bevölkerung umgehört. „Wir sind dankbar dafür, dass wir jetzt die Räume des DRK nutzen können“, unterstreicht Sebastian Nienhaus.

In der Ecke steht ein bequemes Sofa, gegenüber ein großer Fernseher mit einer Spielekonsole, die direkt genutzt wird. Am offenen Fenster sind Süßigkeiten in kleinen Boxen gestapelt, es macht ein wenig den Eindruck eines kleinen Kiosks. In der Mitte des Raumes sind mehrere Tische zusammengeschoben, an denen Nele und Greta gerade dabei sind, T-Shirts und Taschen mit bunten Stiften zu bemalen. „Das wird eine Wiese mit ganz vielen Blumen“, erzählt Greta, während sie eine Blüte auf dem Stoff zeichnet. Entspannt ist die Stimmung an diesem Nachmittag bei einer kleinen Feierstunde zur Einweihung des Jugendraumes. Der Eiswagen, an dem sich alle bedienen können, wurde gesponsert von der Pfarrcaritas Holtwick und der Pfarrcaritas Osterwick-Höven.

Die Kindergruppe ist aus dem Torhaus bereits in das DRK-Heim umgezogen. In Zukunft werde die OKJA in ihrem Raum neben diesem festen Angebot auch offene Treffs durchführen. Einer soll sich am frühen Abend direkt an die Kindergruppe anschließen, zudem sollen die Türen an einem zweiten Tag zum offenen Treff aufstehen. Auch die aufsuchende Jugendarbeit wollen die Pädagogen in Holtwick weiterführen.