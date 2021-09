Lernen mit Mix aus digital und analog

Die Lernprogramme sind bereits heruntergeladen, die Akkus sind voll: Die Schülerinnen und Schüler der Paulus-van-Husen-Schule dürfen sich über insgesamt 65 brandneue iPads freuen, die mit Geld aus dem Digitalpakt-Programm finanziert wurden. „Wir werden die Geräte so verteilen, dass ein Klassensatz in Legden und einer in Osterwick genutzt werden kann“, erklärt Schulleiter Knut Kasche.

Mit der Anschaffung sieht er die Sekundarschule für die Zukunft gut aufgestellt. Immerhin stellen die iPads nur ein Puzzleteil der digitalen Aufrüstung an der Schule dar. „Wir haben die Infrastrukur aufgefrischt, indem beide Standorte vollständig mit WLAN ausgestattet wurden“, schildert Kasche. Notwendig ist dieses unter anderem für die Nutzung der Touchpads, die mittlerweile jeden Klassenraum der Schulen schmücken. „Mit den iPads können die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben und Ergebnisse auf die Touchpads spiegeln und so der Klasse präsentieren“, hat Kasche schon Vorstellungen darüber, inwiefern die neuen Geräte in den Schulalltag eingebunden werden sollen.

Wie wichtig das Lernen des richtigen Umgangs mit technischer Ausstattung ist, ist dem Schulleiter bewusst. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, ebenfalls Tastaturen, die mit den iPads verbunden werden können, anzuschaffen“, sagt er. Schließlich sei es bei Unternehmen gern gesehen, wenn Schülerinnen und Schüler bereits Vorkenntnisse bei Programmen wie Word oder Excel besitzen und ihnen die Arbeit mit der Tastatur nicht fremd ist. Diese Fertigkeiten sollen an der Schule schon frühzeitig gefördert werden. „Das Thema lässt sich gerade bei den älteren Jahrgängen gut mit dem Schreiben von Bewerbungen verknüpfen“, betont Kasche.

Bedeuten sollen die technischen Neuanschaffungen allerdings nicht, dass gänzlich auf den analogen Unterricht verzichtet wird. „Das Arbeiten mit Schulbüchern und das Schreiben auf Papier wird hier nicht auf null Prozent heruntergefahren“, macht der Schulleiter deutlich. Stattdessen bräuchte es eine gute Mischung aus analogen und digitalen Medien. Zumal die Schülerinnen und Schüler in Zeiten von Distanzunterricht ohnehin lange vor ihren Bildschirmen saßen. „Das Zwischenmenschliche ist in der Schule ganz wichtig und soll es auch weiterhin bleiben“, so Kasche. Gleichzeitig soll aber auch der digitale Unterricht gefördert werden. Die 65 iPads sind dafür eine wichtige Investition. „Auf Dauer sollen weitere Geräte angeschafft werden, damit mehr Klassen gleichzeitig mit den iPads arbeiten können“, blickt Kasche bereits voraus.