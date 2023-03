Letzte Bewerbungschance für das Schöffen-Amt

Alle fünf Jahre werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen neu gewählt. Im ersten Halbjahr 2023 ist es wieder so weit, die Vorbereitungen für die Wahlen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 beginnen. Für die Gemeinde Rosendahl werden insgesamt fünf Frauen und Männer, die am Amtsgericht Coesfeld und Landgericht Münster als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen, gesucht. Der Rat der Gemeinde Rosendahl und der Jugendhilfeausschuss des Kreises Coesfeld schlagen doppelt so viele Kandidaten vor, wie an Schöffen und Jugendschöffen benötigt werden, heißt es seitens der Verwaltung.

Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss des Amtsgerichts in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Hilfsschöffen. Nach den Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes können in die Vorschlagslisten Personen aufgenommen werden, die am 1. Januar 2024 mindestens 25 Jahre, aber nicht älter als 69 Jahre alt und deutsche Staatsbürger sind. Sie müssen zum Zeitpunkt der Aufstellung Gemeinde Rosendahl wohnen. Schöffe und Jugendschöffe kann nicht werden, wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Ansprechpartner für Fragen zur Schöffenwahl in der Gemeinde Rosendahl ist Henning Illerhues (Tel.: 02547/77-126, E-Mail: henning.illerhues@rosendahl.de). Da über die Vorschlagslisten vor Weiterleitung an das Amtsgericht im Rat der Gemeinde Rosendahl in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und beschließen ist, sollten die Bewerbungen bis spätestens Freitag (17 .3.) im Rathaus eingegangen sein. Interessenten für das Amt eines Jugendschöffen richten ihre Bewerbung an das Jugendamt des Kreises Coesfeld. 7 Weitere Informationen zum Schöffenamt können online auf www.schoeffenwahl.de, www.schoeffennrw.de oder auf der Internetseite des Justizministeriums NRW abgerufen

