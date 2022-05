Linus und Marie im Glück

Auf das diesjährige Familienfest der Bürgerschützen Darfelds hatten sich viele gefreut, denn es konnte erst jetzt aus bekannten Gründen wieder im normalen Rahmen stattfinden. Und so stärkten sich zu Beginn viele Gäste zunächst an der Kaffeetafel, bevor mittels Tennisbällen und einem Vogel, der bei entsprechendem Gegengewicht fallen sollte, der Kinderthron ermittelt wurde.

Der Vogel erwies sich als zäh und ließ sich lange bitten. Er deutete zwar mehrmals durch Wackeln seinen Fall an, blieb dann aber doch hocken. Es half ihm aber nichts, denn der letzte Tennisball, geworfen vom neuen Kinderkönig Linus Voß brachte ihn schließlich unter Beifall und Jubelrufen der Zuschauer zu Fall. Selbstverständlich wurde er mit seiner Königin Marie Voß entsprechend geehrt.

Danach standen Spiel und Spaß für jedes Alter auf dem Programm. Während die Kleinsten die Qualität der Hüpfburg ausgiebig testeten, sausten die älteren Kinder mit den Go-Carts rasant um die Ecken, so dass so mancher Erwachsener schon mal schnell ausweichen müsste. Diese wiederum versuchten ihr Glück beim Knobeln oder probierten, mittels Luftpistole das Ziel zu treffen. „Immer mittels Kimme und Korn sauber zielen“, mit diesen Anweisungen zeigte Rolf Froning auch Neulingen, die es mal ausprobieren wollten, wie es geht. „Es ist richtig gut was los“, stellte Hans Driemer, der auch schon am Nachmittag beim Ermitteln des Kinderkönigs geholfen hatte, am Abend fest. Gemeinsam zu feiern, zunächst mit der ganzen Familie und abends das Fest unter Freunden ausklingen zu lassen, war offensichtlich ein lang vermisstes Bedürfnis, das deshalb als Angebot gern angenommen wurde. Alles in allem war der Tag ein großer Spaß für große und kleine Darfelder und ihre Gäste.