Lisa Kerkhoff startet auf den letzten Metern richtig durch

Laut Mitteilung lief sie ein viel gleichmäßigeres Rennen als in der Vorwoche in Dortmund, wo sie am Ende ihrem sehr hohen Anfangstempo Tribut zollen musste. So ließ sie diesmal erst einmal einige Konkurrentinnen ziehen, die dem hohen Tempo der U20-Athletin Leonie Borchers folgten. Im Laufe des Rennens konnte sie dann wieder einige Gegnerinnen einsammeln und Plätze gut machen. Am Ende verpasste sie knapp eine neue persönliche Bestzeit und belegte mit 5:00,54 Minuten Rang vier in der Wertung der weiblichen Jugend U18.

Ihr nächstes Ziel: Bei den NRW-Meisterschaften in Troisdorf die Bestzeit knacken und unter fünf Minuten bleiben.