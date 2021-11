Markt lockt Besucher

„Schon am Samstag war es sehr voll“, berichtet Organisatorin Agnes Thering vom Heimat- und Kulturverein Holtwick. „Man merkt, dass die Leute rauswollen.“ Nach der Pandemie-bedingten Absage sei sie froh, dass es in diesem Jahr geklappt hat mit dem Kreativmarkt. „Ich weiß nicht, ob wir es in drei Wochen noch machen dürften.“

Während am Vormittag die Sonne für die Kulisse unter herbstlich eingefärbten Bäumen sorgte, kamen auch die abendlichen Gäste auf ihre Kosten. Denn zur Dämmerung setzte eine Lichtinstallation den Platz rund um das Torhaus in Szene.

Ein echter Besuchermagnet war wie in früheren Jahren schon der Stand mit den Adventskränzen. Seit elf Jahren schon kommen die Damen zum Markt nach Holtwick – und gehören damit längst zum Inventar. Es ist auch der einzige Markt, auf dem es die Moos-Kränze der Hobby-Bastlerinnen in diesem Jahr zu kaufen gibt. „Es ist ein kleiner schnuckeliger Markt – einfach gemütlich“, erklärt eine der Damen ihre Vorliebe für Holtwick.

Ganz frisch dabei war dagegen die gerade erst gegründete Initiative „Rosendahl for Future“, die sich dem Publikum vorstellen wollte. „Die Leute sind interessiert, kommen auf uns zu und wollen diskutieren“, sagt Nele Ludvigsen. Thema Nummer eins seien natürlich die Linden, berichtet Mareike Lada. In dieser Sache hat „Rosendahl for Future“ nun einen Brief an den Kreis verfasst.

Erstmals dabei war auch Liudmila Keller, die eigens aus Herten angereist war, um kunstvoll verzierte Lebkuchen anzubieten. Dabei allerdings musste sie die bittere Erfahrung machen, dass sich der Publikumsverkehr nicht unbedingt in Verkaufszahlen niederschlägt. „Viele Leute gucken nur. Ich glaube, dass die meisten einfach nur unter Leute wollten“, so die Hertenerin. Ähnliches berichtet die Holtwickerin Anita Leve, die im Torhaus handgefertigte Leuchtkugel-Objekte aus Drahtgeflecht anbot. „Verkauft habe ich leider noch nichts“, so die Leve am Sonntagvormittag.

Essen geht dagegen immer. Vom selbst gebackenen Brot aus dem Backhaus über Bratwurst beim Heimat- und Kulturverein bis zu Kaffee- und Kuchen der Ka-Ge-Ho in der Cafeteria gab es für die Besucher Einiges zur Auswahl. Dazu gab es beim DRK-Kindergarten Waffeln gegen Spenden, die für die Anschaffung neuer Sportgeräte in der Kindergartenturnhalle eingesetzt werden sollen.