„Maßstab war immer die Menschlichkeit“

Darfeld

Die Feier begann unter erschwerten Bedingungen, wie Pastor Otto Banse als auch Pastor Dirk Holtmann feststellten, denn es regnete ordentlich, was aber nur wenige davon abhielt, an diesem Fest teilzunehmen. Zum Glück gab es die Markise, und die wenigen Stellen, an denen es tröpfelte, wurden einfach gemieden. „Auch wenn die Sonne nicht scheint, die vielen hier unten werden strahlen. So kriegen wir dieses Fest schon hin“, meinte Jubilar Pastor Otto Banse mit Blick auf die Anwesenden zu Anfang des Festgottesdienstes. „50 Jahre Priester und 80 Lebensjahre, zwei Anlässe, die wir gerne gemeinsam feiern“, ergänzte dazu Pastor Dirk Holtmann.

Von Martina Hegemann