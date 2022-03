Mehr Unfälle, weniger Verletzte

(leg). 55 Verkehrsunfälle hat die Polizei im vergangenen Jahr auf den Rosendahler Straßen gezählt. Damit verzeichnet die Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Anstieg – 2020 hatte es 51 Mal in Rosendahl gekracht. Das geht aus der Unfallstatistik 2021 hervor, die die Kreispolizeibehörde Coesfeld nun veröffentlicht hat. Leicht zurückgegangen ist im Gegensatz dazu die Anzahl an Verletzten in Folge von Verkehrsunfällen. Waren es 2020 noch 27 Verunglückte, wurden 2021 25 Personen erfasst, die leicht (17) oder schwer (8) verletzt wurden. Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet verstorben ist glücklicherweise niemand, 2020 meldete die Kreispolizeibehörde noch eine Person, die in Folge eines Unfalls verstorben war.

Ein genauer Blick auf die Zahlen zeigt des Weiteren, dass kaum Kinder (unter 15 Jahren) bei den gemeldeten Unfällen beteiligt waren. Hier listet die Polizei lediglich ein Kind auf – das allerdings nicht verletzt wurde. Anders sieht das bei Senioren (65 Jahre und älter) aus. In 13 der 55 meldepflichtigen Verkehrsunfällen waren Senioren beteiligt, 2020 waren es zwölf. Verletzt wurden acht von ihnen – darunter vier schwer. Leicht zugelegt haben darüber hinaus Verkehrsunfälle, bei denen Rad-, Pedelec- oder E-Bike-Fahrer involviert waren. Waren es 2020 noch fünf Fälle, sind es 2021 acht gewesen. Verletzt wurden dabei sieben Rad-, Pedelec- oder E-Bike-Fahrer, drei von ihnen schwer.

Einen leichten Rückgang verzeichnet die Kreispolizeibehörde bei der Zahl an Personen, die sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben: Im Jahr 2020 haben sich 31 Beteiligte der Unfallflucht schuldig gemacht, im vergangenen Jahr waren es 28 Personen. Ohnehin ist die Anzahl an Straftaten in Rosendahl im vergangenen Jahr rapide zurückgegangen. Dies geht aus der Kriminalitätsstatistik hervor, die die Kreispolizeibehörde bereits seit geraumer Zeit veröffentlicht hat (siehe Infobox). Gesunken ist dabei die Zahl an Diebstählen, Sachbeschädigungen, Gewaltkriminalität sowie das Auftreten von Rauschgiftdelikten. Gezählt wurden in Rosendahl 2021 267 Straftaten, 2020 waren es 377. Aufgeklärt wurden 124 Fälle, was einer Quote von 46 Prozent entspricht.