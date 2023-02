Millionen-Investition in Oberdarfeld

Ohne Zweifel werden sie optisch die hügelige Landschaft in Oberdarfeld prägen. Wie bekannt ist, sollen in der Nähe des Schützenwaldes in Richtung Billerbeck drei Windenergieanlagen entstehen – mit rund 250 Metern Gesamthöhe sollen es mit die größten Anlagen sein, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind. Betreiber wird die Windenergie Oberdarfeld GmbH & Co. KG sein, die einen Genehmigungsantrag beim Kreis Coesfeld eingereicht hat. Das Verfahren läuft aktuell, „wir hoffen auf eine Genehmigung im Sommer oder Herbst“, sagt Andreas Hemker, Geschäftsführer der Gesellschaft, auf AZ-Nachfrage. Der Rat der Gemeinde hatte sich im Dezember 2020 dafür ausgesprochen, das Verfahren positiv zu begleiten.

Strom für 20 000 Haushalte sollen drei Windenergieanlagen produzieren, die in Oberdarfeld entstehen sollen. Aktuell läuft das Genehmigungsverfahren beim Kreis Coesfeld, die Investoren visieren einen Start des Baus in 2024 an. Eine Anlage kostet rund acht Millionen Euro.

Laut Bekanntmachung des Kreises haben Anwohner und weitere Interessenten noch bis zum 8. März Gelegenheit, Stellung zu den Plänen zu beziehen. „Im Moment sieht es sehr gut aus“, will Hemker wissen. Den Grund liefert er gleich mit: Die Investoren hätten zeitig mit den „näheren Anliegern“ gesprochen. In den Gesprächen sei vor allem der Schattenwurf- und die Schallimmissionen thematisiert worden. In einem anonymen Schreiben, das der Redaktion zu diesem Thema vorliegt, ist die Rede davon, dass der „Schattenwurf im Rahmen der zugelassenen Belastung alle treffen“ werde. Der Investor berichtet von einem Modul, das seit einigen Jahren in Anlagen verbaut wird und Schattenwurf auf Gebäude oder durch Fenster – der sogenannte Disko-Effekt – vermeiden soll. „Alle Häuser werden per GPS vermessen und in dem Modul gespeichert“, erklärt Hemker. Steht die Sonne tief und der rotierende Schatten fällt auf ein Gebäude, stelle sich die Anlage automatisch ab. „Sonst hält man es ja nicht aus“, weiß der Investor, der auch Geschäftsführer der Windenergie Midlich GmbH & Co. KG ist. „In den Anlagen ist die Technik auch verbaut, dort ist der Schattenwurf gar kein Thema“, meint Hemker, der selbst direkter Anlieger dieser Windräder sei.

Dass der Schall der geplanten Anlagen in Darfeld zu hören sein wird, daraus macht Andreas Hemker keinen Hehl – zumal sie auch noch erhöht auf einem Hügel gebaut werden sollen. Durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz gibt es grundsätzlich festgelegte Werte, die nicht überschritten werden dürfen. „Der Schall unserer Anlagen liegt darunter“, versichert Hemker. Kommt es im Laufe der Jahre etwa durch Beschädigung zu einer erhöhten Schallimmission, verliere die GmbH die Betriebserlaubnis: „Die Anlagen dürfen in einem solchen Fall dann erst wieder laufen, wenn die Werte eingehalten werden.“

Ein Knackpunkt war in der Vergangenheit der Landschaftsschutz. Die Investoren hatten seinerzeit einen Antrag auf Befreiung gestellt, einen Bescheid habe die GmbH aber nie erhalten. „Mit Gültigkeit zum 1. Februar hat das Land NRW entschieden, dass der Landschaftsschutz kein Versagungsgrund mehr ist“, erläutert Hemker. Heißt: Windkraftanlagen können künftig einfacher in Landschaftsschutzgebieten aufgestellt werden. Hinzukommt, dass die Gemeinde das Gebiet damals als Konzentrationszone ausweisen wollte, den Plan habe man allerdings wegen eines Uhus nicht weiterverfolgt. Eine Artenschutzuntersuchung sei erfolgt, die nach Aussagen von Hemker keine Probleme hervorbringe. „Der Uhu fliegt nicht so hoch.“ Die Gesellschaft will Ausgleichsflächen zur Verfügung stellen – auch wenn das wegen der geänderten Gesetzeslage keine Pflicht mehr sei. Es handele sich dabei um Flächen, die „extensiv bewirtschaftet“ und Nahrungsquellen für Greifvögel bieten sollen. Wo diese Flächen liegen, wollte Hemker nicht mitteilen.

Beteiligung der Bevölkerung:

Eine Gewinnbeteiligung der Bevölkerung ist durch die Windpark Oberdarfeld GmbH vorgesehen, wie Investor Andreas Hemker mitteilt. „Auch wenn man es nicht allen Recht machen kann“, gesteht er ein. Fest steht, dass die unmittelbaren Anlieger die Möglichkeit bekommen sollen, als Kommanditist – als beschränkt haftender Gesellschafter – einsteigen zu können. Wie die breite Öffentlichkeit beteiligt wird, stehe hingegen noch nicht fest. Dazu gebe es „verschiedene Gedanken“. Vorstellen könne sich der Investor, dass sich die Gemeinde beteiligt: „Von dem eingenommenen Gewinn würden alle Rosendahler profitieren“, meint Hemker.

So ist die Gemeinde involviert:

Der Rat hat vor einigen Jahren beschlossen, dass die Fläche in Oberdarfeld nicht als ausgewiesene Konzentrationszone für Windkraft deklariert werden soll. Um dort dennoch Windkraftanlagen errichten zu können – wie es nun der Fall ist –, muss die Politik angehört werden. Ende 2020 hat sich der Rat pro Anlagen ausgesprochen. Im Laufe des Genehmigungsverfahrens wird der Kreis an die Gemeinde herantreten, „die Angelegenheit geben wir dann erneut in den Rat“, schildert Bürgermeister Christoph Gottheil. Da der Rat seinerzeit seine Zustimmung aussprach, „kann man mit vorsichtigem Optimismus davon ausgehen, dass die Genehmigung vom Rat erteilt wird.“ Allerdings: Auch bei Ablehnung kann sich der Kreis über diesen Beschluss hinwegsetzen und den Bau genehmigen.