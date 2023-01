Mit 103 Jahren ist er der älteste Rosendahler

Holtwick

„Sie möchten bestimmt wissen, was das Geheimrezept ist, um seinen 103. Geburtstag zu erleben“, sagt Ute Freyer freundlich am Anfang des Gesprächs. Die Antwort liefert die Tochter des Jubilars, der am heutigen Neujahrstag sein 103. Wiegenfest feiern wird, gleich mit: „Er hat nie geraucht, nie Alkohol getrunken und lebt seit vielen Jahren vegetarisch. Und ganz wichtig: Er hat seinen Humor nie verloren.“ Sein Patentrezept scheint aufzugehen: Mit 103 Jahren ist Oswald Freyer der älteste Rosendahler.

Von Leon Seyock