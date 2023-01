Mit 1,425 Metern groß auftrumpfen

Schon die erste Veranstaltung des Rosendahler Kulturprogramms 2023 hatte das Zeug zum Jahres-Highlight. Entsprechend prall gefüllt war das Forum der Sebastian-Grundschule in Osterwick. Ganz gespannt und nicht minder amüsiert verfolgten die zahlreichen Zuhörer die Worte des „Weltmesters“, denn der Coesfelder Mathias Mester wusste das Publikum mit seinen Anekdoten von Anfang an ganz in seinen Bann zu ziehen. Er las aus seinem Buch „Klein anfangen, groß rauskommen – mein verrücktes Leben auf 142,5 cm“ vor.

Dabei sei er doch ein wenig nervös, da es eine seiner ersten Lesungen sei, verriet er beim Gespräch in der Pause. Eine Lesung sei ganz anders, als zum Beispiel ein Interview vor einer Kamera. Hier bekäme er sofort ein Feedback vom Publikum. Dazu wolle er möglichst keinen Fehler machen. Kleine Stolperer im Lesefluss, auch aufgrund der Witzigkeit der Stories, „mesterte“ er jedoch mit kreativer und äußerst unterhaltsamer Spontanität. Und so berichtete er in launigen Worten zunächst über die kleinen Schwierigkeiten, wenn man zum ersten Mal nicht mehr zu Hause wohnt. So manche witzige Begebenheit ergaben sich in den WG-Jahren, egal ob es das Wäschewaschen, die tägliche Essenszubereitung oder schlicht mal das Staubwischen betraf, zum Ende resümierte Mathias Mester dann: „Aber auch der kleinste Mann wird irgendwann selbstständig.“

Besonders sympathisch fiel auf, dass er bei so mancher Anekdote beim Vorlesen immer noch selber über die Erlebnisse lachen musste. Wert legte er auch darauf, dass in späteren WGs seine Mitbewohner ihn nicht schonten, alle Dienste wie Waschen und Putzen mussten erledigt werden, da gab es kein Pardon. „Und so ist es richtig“, meinte er, „so wollte und will ich es haben.“ Natürlich gibt es gewisse Nachteile der Kleinwüchsigkeit, man kommt halt nicht überall heran. Daraus macht er für sich selbst eine kleine Challenge, um kreativ diese Probleme zu lösen. Und wenn es nicht anders geht, so schilderte er und lachte dabei: „Dann nehme ich halt das Höckerchen.“

Überhaupt lache er sehr gerne und mache sich gerne über sich selbst, aber nicht über andere, lustig. „Ich bin halt ein Spaßvogel“, beschrieb er sich und schränkte ein, dass er nicht alles machen würde, denn: „Als Clown will ich nicht gesehen werden.“

Vielmehr wolle er ein Vorbild und ein Botschafter sein, er lebe die Inklusion, auch mit all ihren Schwierigkeiten. Andererseits sei es erstaunlich, was und wie viel man trotz dieser Benachteiligung erreichen könne. Und im Endeffekt, beim genauen Hinschauen, sagte er, stelle man doch ohnehin fest: „Keiner ist perfekt, keiner ist mit sich ganz zufrieden, so gesehen sind wir alle behindert – und damit alle gleich.“

Und erreicht hat er eine ganze Menge. Bestes Beispiel: Durch seine zu Beginn der Corona-Pandemie initiierten „Parantänischen Spiele 2020“ sind durch virtuellen Ticketverkauf über 18 000 Euro zusammen gekommen, die dem Hilfsfonds der Aktion Mensch zugute kamen. „So konnten wir mit Spaß noch etwas für den guten Zweck tun“, schmunzelte Mester, was für reichlich Applaus im Publikum sorgte.

Zum Schluss der Lesung stellte er sich noch so mancher Frage aus dem Publikum. Kulturbeauftragte Melanie Mehlich bedankte sich im Namen der Gemeinde Rosendahl unter Applaus noch mit einem Geschenk: „Du hast uns einen humorigen Einstieg in die Kultur 2023 geboten.“ Der eine oder andere Zuhörer wird sich danach noch ein signiertes Exemplar gesichert haben, zumindest ließ die lange Schlange am Bücherstand dies vermuten.