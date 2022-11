Mit 2.0-Version einen Neustart wagen

So wird das gemeindliche Kulturangebot künftig unter einem etwas anderen Stern stehen. Erste Änderungen gibt es bereits beim Umfang: Die Kulturkarte umfasst 2023 nur noch fünf Veranstaltungen, in ihren vorherigen Varianten waren es noch acht Events. „Entscheidend für diese Verkleinerung war die im vergangenen Jahr durchgeführte Umfrage, die gezeigt hat, dass die Rosendahler Kulturkarte in der Bevölkerung wenig bekannt ist“, erklärt Mehlich. Zugleich war bei den Inhabern der Vorgängermodelle der Wunsch groß, die Kulturkarte beispielsweise im Krankheitsfall an ein Familienmitglied oder im Freundeskreis für etwaige Veranstaltungen zu übertragen. „Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, die Personalisierung aufzuheben“, kündigt Mehlich an.

Ebenfalls ankündigen kann sie das bereits ausgearbeitete Programm: So wird der Coesfelder Matthias Mester, der als Para-Sportler vielen als #Weltmester, aber auch als flotter Tänzer von „Let’s Dance“ bekannt sein dürfte, den Auftakt machen. Er ist als Autor seines Buches „Klein anfangen – Groß rauskommen“ für eine Lesung am 24. Januar im Forum der Osterwicker Sebastian-Grundschule zu Gast. „Er ist ein super Typ. Die Lesung wird mit Sicherheit einen lustigen Anstrich bekommen“, ist die Kulturbeauftragte überzeugt.

Exakt zwei Monate später ist Kabarettist René Steinberg zu Besuch in der Gemeinde. Und das mit seinem Programm „Freuwillige vor – Jetzt erst Recht!“. Stattfinden wird der Auftritt am 24. März im Forum der Paulus-van-Husen-Schule in Osterwick. „Seit diesem Jahr ist es als Veranstaltungsstätte zugelassen. Das Forum verfügt über eine Bühne und kann bis zu 400 Personen Platz bietet“, freut sich Mehlich über den neugewonnenen Veranstaltungsort. Dieser wird auch beim letzten Event des Jahres genutzt, wenn das Theater ex Libris am 25. November erneut in Rosendahl vorbeischaut. Im Gepäck wird es das Live-Hörspiel „Stille Nacht, Sherlock wacht!“ haben. Zwischendrin sind noch zwei weitere Veranstaltungen im Mai angesetzt. Zunächst gibt sich Jürgen Kehrer mit seiner Autorenlesung zu „Wilsberg – Sein erster und letzter Fall“ am 9. Mai im Bahnhof Darfeld abermals die Ehre. Dann findet fünf Tage später am 14. Mai am Torhaus in Holtwick ein Open-Air-Konzert mit der Band „Capo 3“ – die mit ihrem lokalen Bezug ebenfalls einigen Rosendahlern bekannt sein dürfte – statt.

Abseits des regulären Programms gibt es noch weitere Extras, die sich die Bürgerinnen und Bürger schon mal vormerken können. „Das Kulturprogramm wird ergänzt durch die fünfte Auflage von Rock am Gleis am 26. August“, fügt Mehlich hinzu. Nicht zu vergessen: der besagte Rosendahler Herbstzauber am ersten September-Wochenende. Darüber hinaus ist ein ganz besonderes Projekt in der Mache: Die 1. Rosendahler Hallenparty. „Die Band ist inzwischen gebucht. Mit einem neuen Aufschlag wollen wir hier an einem Abend sowohl jung als auch alt ansprechen“, schildert Mehlich. Stattfinden soll die Party am 28. Oktober in der Zweifachsporthalle in Osterwick.

Ein insgesamt guter Mix für die verschiedensten Alters- und Interessensgruppen hofft die Kulturbeauftragte. „Die Branche hat sich immer noch nicht vom Pandemie-Schock erholt. Die Veranstaltungsplanung ist ein Stück weit eine Wundertüte“, berichtet Mehlich. Mit einem hoffentlich gut angenommenen und honorierten Kulturprogramm 2023 soll dieser Schock endlich überwunden werden. 7 Die Rosendahler Kulturkarte ist ab dem 15. Dezember im Rathaus und unter www.rosendahl.de zum Preis von 45 Euro (Gesamtwert: 65 Euro) erhältlich. Ab dann können auch Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen erworben werden.