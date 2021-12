Mit Comedy-Abend das Jubiläum feiern

19 Tage müssen sie sich noch gedulden, dann beginnt für die Mitglieder von Turo Darfeld ein ganz besonderes Jahr. Immerhin wird mit dem 1. Januar 2022 das 100-jährige Jubiläum des Sportvereins eingeläutet. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren“, verrät Hans Driemer vom Vorstands- und Organisationsteam rund um die geplanten Feierlichkeiten im kommenden Jahr. So soll im Rahmen einer Festwoche vom 11. bis zum 21. August der runde Geburtstag in Darfeld angemessen gefeiert werden. Für das Highlight in dieser Woche können Interessierte nun bereits Karten erwerben.

So plant der Sportverein am 17. August eine große Comedy-Veranstaltung. Zu Gast sein werden Sven Bensmann, Herr Schröder sowie Ausbilder Schmidt (siehe Infoboxen). „Wir hoffen, dass wir mit diesem Trio möglichst jeden Bürger, egal welcher Altersklasse, ansprechen können“, schildert Driemer. Ganz unbekannt ist den drei Künstlern das Münsterland nicht: Schon des Öfteren waren diese in der näheren Umgebung unterwegs. „Allerdings eher im Kreis Steinfurt. Jetzt geht es für sie auch mal in unseren Kreis“, schmunzelt das Turo-Vorstandsmitglied. Auftreten werden sie in einem großen Festzelt, das auf dem Rasenplatz zwischen dem Kunstrasen und der anliegenden Kita Zwergenland aufgestellt wird.

Dass er sich für eine Comedy-Veranstaltung entschieden hat, lag für den Turo-Vorstand nicht gleich auf der Hand. „Im Rahmen eines Brainstormings ist die Idee auf den Tisch gekommen und hat alle aus dem Orga-Team sofort angesprochen. Letztendlich hat sie sich jetzt durchgesetzt“, erzählt Driemer. Immerhin sei es vor allem das gemeinsame Lachen, das verbindet. „Und es ist auch mal etwas anderes, das nicht nur unsere Sportler, sondern auch Personen aus dem ganzen Dorf anspricht“, ergänzt Driemer.

Bis vor wenigen Tagen war dieser noch damit beschäftigt, die stolze Anzahl von 750 Karten zu stempeln. Erworben werden können die Karten ab jetzt bei der Darfelder Sparkasse und Volksbank sowie der LVM Stephan Möller. „Zusätzlich werden wir Tickets bei uns auf der Homepage anbieten“, fügt Driemer hinzu. Bei der Buchung auf der Turo-Internetseite werden die reservierten Karten an der Tageskasse zum Abholen bereit gelegt. „Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Turo-Verbundene zur Veranstaltung kommen, um unser Jubiläum angemessen zu feiern“, hofft Driemer auf großes Interesse. 7 Im Vorverkauf können Tickets zum Stückpreis von 15 Euro gekauft werden. Bei der Abendkasse beträgt der Preis, passend zum Gründungsjahr von Turo Darfeld 19,22 Euro.