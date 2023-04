Mit dem Rad rund um den Erdball

Die Zielsetzung hat es durchaus in sich: Einmal um den Globus soll es gehen. „40 000 Kilometer braucht es, um die Erde zu umrunden“, weiß Raphael Wiesmann vom Fachbereich Planen und Bauen. Er grinst: „Da wäre es doch klasse, wenn wir als Gemeinde diesen Meilenstein packen würden.“ Flugzeug, Auto oder Schiff sind dabei allerdings strikt verboten: Mit dem Fahrrad soll es für die Rosendahler rund um den gesamten Erdball gehen – natürlich nur symbolisch. „Wobei auch im Urlaub, egal wo, in die Pedale getreten werden darf“, wie Klimaanpassungsmanagerin Ronja Goldbeck ergänzt. Für das Stadtradeln können also rein theoretisch auch die schönsten Strandpromenaden der Welt mit dem Drahtesel erkundet werden. Wichtig ist nur, möglichst viele Kilometer abzureißen. „Einfach die Stadtradeln-App einschalten und los geht's“, schmunzelt Wiesmann.

Auch in Rosendahl startet am 1. Mai wieder die Aktion Stadtradeln

In den kommenden drei Wochen steht das Fahrrad bis zum 21. Mai wieder im Mittelpunkt der bundesweiten Aktion: Der Startschuss fällt am 1. Mai. „Prädestiniert für eine entspannte Tour durch die schönen Regionen in der Umgebung“, hofft Bürgermeister Christoph Gottheil auf zahlreiche Rosendahler, die ihre Fahrräder dann wieder aus dem Schuppen hervorholen. Sie würden dem Klima damit jedenfalls einen Gefallen tun. Mit weniger Co2-Emissionen soll Mutter Natur der große Gewinner des Stadtradelns werden. „Jetzt müssen wir nur noch auf gutes Wetter hoffen“, schaut Gottheil voraus.

Erfahrungsgemäß stehe das Radfahren in der Gemeinde ohnehin hoch im Kurs. Davon zeugen nicht zuletzt die Ergebnisse aus den Vorjahren. So haben 102 Teilnehmer in 2022 insgesamt stolze 36 000 Kilometer gesammelt. Die Erdumrundung scheint also durchaus im Rahmen des Möglichen zu sein. „Wir wollen jedenfalls gerne einen drauflegen“, ist Goldbeck optimistisch. „Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um auch mal mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.“ Ihre Kilometer können die Teilnehmer online unter www.stadtradeln.de oder mit ihrem Smartphone über die Stadtradeln-App erfassen.

Bisher haben sich elf Teams mit insgesamt 50 Akteuren für die diesjährige Aktion angemeldet – das macht Mut für eine gelungene Weltreise. Noch haben Interessierte, die in Rosendahl wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, Zeit, um sich der Kampagne anzuschließen. Viele Cliquen, Nachbarschaften, Arbeitskollegen und weitere Gruppen haben sich bereits zusammengeschlossen. „Als Gemeinde werden wir ebenfalls wieder mit einem Team an den Start gehen“, kündigt Gottheil an. Ansonsten kann jedermann auch im „Offenen Team Rosendahl“ mitmischen.

Um den gemeindlichen Radfahrer einen weiteren Anreiz zu schaffen, wird die Verwaltung auch in diesem Jahr die drei besten Einzelfahrer der Aktion ehren. Welche Preise das Trio erwartet, daraus wird noch ein Geheimnis gemacht.

Nun gilt es zunächst, jeden noch so kleinen Kilometer anzuhäufen. Wer weiß: Vielleicht knacken die Rosendahler Radler mit einem Blitzstart am 1. Mai, guten Wetter-Bedingungen und anhaltender Motivation tatsächlich die magische 40 000er-Marke – und werden damit zu waschechten Weltenbummlern. 7 Weitere Informationen und Anmeldung unter | www.stadtradeln.de