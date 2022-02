Mit der „Universalkiste“ durch Europa

Sie hat es ihnen ganz besonders angetan. „Die Universalkiste war am tollsten! Erst war sie ein Boot und eine Eisenbahn, dann später ein Heißluftballon und ein U-Boot“, staunte Luca aus der 2b der Sebastian-Grundschule in Osterwick nicht schlecht. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler stimmten begeistert zu. Sie hatten nun die Gelegenheit, den englischen Gentleman Phileas Fogg sowie seinem Kammerdiener Jean Passepartout auf ihrer Reise quer durch Europa zu begleiten. Ebenso begleitet wurden die beiden Abenteurer vom Pindakaas Saxophon-Quartett, das ebenfalls zu Gast war und mit ihrer Musik dem Schauspiel das gewisse Extra verpasste.

Pindakaas Saxophon-Quartett zu Gast in der Osterwicker Sebastian-Grundschule

Das Pindakaas Saxophon-Quartett entführte die Kinder der Sebastian-Grundschule in ein musikalisches und humoristisches Schauspiel, in dem Phileas Fogg und Monsieur Jean Passepartout den europäischen Kontinent auf ganz besondere Weise kennenlernen.

Angelehnt ist die Rahmenhandlung am legendären Roman „In 80 Tagen um die Welt“ von Jules Vernes. Während Fogg und Passepartout ihren Erfolg feierten, stellt sich im Gespräch mit dem Londoner Reformclub heraus, dass die beiden im Zuge ihrer Weltreise kaum ein europäisches Land angesteuert haben. Das lässt der ambitionierte Fogg nicht auf sich sitzen. Er wettet, innerhalb von 28 Tagen alle Länder Europas bereisen zu können – der Startschuss für eine rasante Abenteuerreise quer durch den Kontinent mit all seinen verschiedenen Facetten. So geht es etwa mithilfe der „Universalkiste“ von Großbritannien auf das europäische Festland. Dort fahren Fogg und Passepartout unter anderem mit dem Orientexpress und machen nach und nach Bekanntschaft mit der vielfältigen europäischen Kultur.

Passend untermalt wurden die einzelnen Passagen vom Pindakaas Saxophon-Quartett. Beispielsweise spielte dieses während des Zeppelinfluges von Frankreich nach Spanien „Suite L’Arlesienne“ von Georges Bizet. Bei der U-Boot-Fahrt von Griechenland nach Portugal lauschten die Schülerinnen und Schüler dem Titel „Raumpatrouille Orion“ von Peter Thomas – Melodien, die den Kindern auch nach der einstündigen Show weiter im Gedächtnis geblieben sind. Gleiches gilt für das humorvolle Schauspiel des Duos Fogg/Passepartout und nicht zu vergessen für die magische „Universalkiste“.