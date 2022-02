Mit externer Hilfe die „Weichen stellen“

Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde deutlich, dass die Thematik rund um die Rosendahler Abwasserbeseitigung noch eine tragende Rolle im Gemeinde-Haushalt spielen wird. „Wir haben etwa in den kommenden Jahren einen immensen Investitionsbedarf bei den Kläranlagen in Osterwick und Holtwick. Wir sprechen hier von Dimensionen im Bereich von fünf bis sechs Millionen Euro“, schilderte Bürgermeister Christoph Gottheil in der Ratssitzung. Diese hat die Gemeindeverwaltung nun zum Anlass genommen, die Ratsmitglieder sowie die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand bei der zukünftigen Neuorganisation der Abwasserbeseitigung zu informieren.

In den kommenden Jahren herrscht bei den Kläranlagen in Osterwick und Holtwick ein enormer Investitionsbedarf. Um die Aufgaben, die bei der Thematik rund um die Rosendahler Abwasserbeseitigung anfallen, adäquat bewältigen zu können, will die Verwaltung eine Zusammenarbeit mit einem externen Partner eingehen.

Eines machte der Bürgermeister in seinem Appell ganz deutlich: Der Gemeinde ist es nicht möglich, die in den vergangenen Jahren immer vielschichtigeren Aufgaben mit der derzeitigen Personalausstattung zu bewältigen. So wurden zuletzt schon Leistungsaufträge an externe Ingenieurbüros und -unternehmen erteilt. Wie Anne Brodkorb, Fachbereichsleiterin Planen und Bauen, aufzählte, seien externe Ingenieure unter anderem bereits bei Projekten wie dem Umbau der Kläranlagen, der Erstellung eines Fremdwasserbeseitigungskonzeptes sowie eines Generalentwässerungsplanes involviert.

Das Ziel sei dabei eindeutig. „Wir wollen eine vernünftige Abwasserbeseitigung, die auch gebührentechnisch verkraftbar ist. Dafür wollen wir jetzt die Weichen stellen“, betonte Gottheil. Damit dies gelingt, werde verwaltungsseitig angestrebt, durch vertragliche Regelung eine über einen längeren Zeitraum fixierte Zusammenarbeit mit einem leistungsfähigen externen Partner einzugehen. Diese Partnerschaft solle den Weg der Beauftragung von Fremdfirmen für Einzeldienstleistungen ersetzen und für Einheitlichkeit sorgen.

In der zugehörigen Verwaltungsvorlage heißt es, dass zwei unterschiedliche Kooperationen denkbar sind. Entweder „über ein sogenanntes Betriebsführungsmodell (angestrebte Mindestlaufzeit: zehn Jahre) oder im Fall einer noch stärkeren Verknüpfung mit einem breit aufgestellten star-ken Partner über ein sog. Kooperationsmodell (angestrebte Mindestlaufzeit: 20 Jahre)“. Weiter heißt es, dass die Ausschuss- und Ratsmitglieder zunächst noch die finanziellen Auswirkungen beider Ansätze – sowohl mit Blick auf die Vermögenssituation der Gemeinde als auch hinsichtlich der Gebührenentwicklung – genauer analysieren wollen. Erst dann soll im Gemeinderat eine finale Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise getroffen werden.

Kritik erntete der Zwischenbericht der Verwaltung aus der Fraktion der Grünen. So bemängelte Winfried Weber, dass der Bericht keinen Lösungsweg beinhalte, die Problematik intern zu lösen – etwa durch die Einstellung von Fachpersonal. „Es selbst zu schaffen, sollte unser erster Ansatz sein“, forderte Weber. Vonseiten der Verwaltung merkte der Bürgermeister an, dass eine einzelne Person unmöglich alle Qualifikationen des gesamten Abwasser-Spektrums in sich vereinen könne. Dafür sei dieses letztendlich zu vielschichtig. „Dazu herrscht ein offensichtlicher Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt“, fügte Gottheil hinzu. Bezüglich Webers Kritik meldete sich noch Ewald Rahsing zu Wort. „Es herrscht bei den Ausschussmitgliedern die allgemeine Meinung, dass die Thematik zu umfassend ist, um sie mit dem Gemeindepersonal bewältigen zu können“, schilderte er.

Da es sich nur um einen Sachstandsbericht handelte, nahmen die Ratsmitglieder diesen mehrheitlich zur Kenntnis – ausgenommen von zwei Nein-Stimmen seitens der Grünen-Fraktion.