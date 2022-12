Mit Gänsehaut zu den Delfinen

Manchmal müssen sie sich selbst kneifen. „Unvorstellbar, was da passiert ist“, schüttelt Florian Wellner den Kopf und erntet die Zustimmung seiner Frau Regina. „Einfach phänomenal.“ Gehofft hatten sie auf Unterstützung, um ihrer Tochter Josephine eine Delfintherapie ermöglichen zu können – erwarten konnten sie eine derartige Resonanz aber gewiss nicht. Denn nach nur vier Monaten steht fest: Die Darfelder Familie kann schon im Februar nach Curacao (Karibik) reisen, um dort wertvolle Hilfe für den Weg der Siebenjährigen zurück in ein möglichst normales Leben zu bekommen. „Wir wissen gar nicht, wie wir den Leuten allen danken sollen“, sagt ihr Vater. „Das ist Gänsehaut pur.“

Im August wagen die Wellners den Schritt, ihren Wunsch nach einer Therapie öffentlich zu machen. „Das war sicherlich erst eine Hürde, über die wir springen mussten“, gibt er mit Blick auf seine Tochter zu, die im Alter von vier Jahren eine schwere Hirnblutung erlitten hat und seitdem viele Dinge beschwerlich neu lernen muss. Was dann passiert, damit rechnen sie in ihren kühnsten Träumen nicht. „Es ist seitdem keine Woche vergangen, in der wir nicht von dieser Aktion überrascht wurden“, spricht Florian Wellner von einer zutiefst beeindruckenden Spendenbereitschaft von Privatpersonen, Clubs, Vereinen. „Selbst von Leuten, die wir gar nicht kennen und die über mehrere Ecken davon gehört haben“, erzählt Regina Wellner beispielsweise von einem Freundeskreis, der bei einem Glühweinabend 700 Euro für die Delfintherapie gesammelt hat. Eine Abordnung kam vor Weihnachten vorbei, um das Geld zu übergeben – und um Josephine persönlich kennenzulernen. Auch die Wellners selbst waren in den vergangenen Wochen viel unterwegs, berichten sie: „Uns war wichtig, dass wir uns bei möglichst vielen Spendern auch persönlich bedanken.“

Ein Dank, der sich nicht zuletzt auch an die Nachbarn des Burloer Wegs in Darfeld richtet, die die Familie immer wieder tatkräftig unterstützen. So stellten sie in Absprache mit der gräflichen Familie Droste zu Vischering einen Weihnachtsbasar auf die Beine, mit dem an vier Tagen der Tannenbaumverkauf um Glühwein, Würstchen und kleinere Artikel erweitert wurde. Ein Erlös von 2370 Euro ist dabei herausgekommen – um weitere 2000 Euro aufgestockt von Benedikt Graf Droste zu Vischering und seiner Familie. „Die Menschen wollten einfach helfen“, zeigt sich Florian Wellner dankbar.

Die Spenden sind zweckgebunden für Josephine auf das Konto des Vereins „Delfine therapieren Menschen“ in Düsseldorf geflossen. Damit geht der Traum schon bald in Erfüllung: Am 17. Februar fliegt die Familie von Amsterdam aus ins „Curacao Dolphin Therapy Center“, wo Josephine von speziellen Trainern und Therapeuten betreut wird – mit Unterstützung von Delfinen, die dort in einer natürlichen Bucht und nicht in Becken leben. „Deshalb wollten wir gerne dorthin“, erklärt Regina Wellner, die gemeinsam mit ihrem Mann darauf hofft, so die nächsten Impulse für ihre Tochter setzen zu können: „Jeder kleine Fortschritt hilft!“