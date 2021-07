Mit Naturgarten Artenvielfalt fördern

Osterwick

Bereits auf den ersten Blick lassen sich einige Hummeln und Schmetterlinge erkennen, die von Blume zu Blume schwirren. „Genau so soll es auch sein“, freut sich Christoph Klapper, Geschäftsführer des Altenheims in Osterwick. Im Zuge des Anbaus an den bisherigen Gebäudekörper sollte auch der Vorplatz umgestaltet werden. „Zunächst hatten wir an eine Kirschlorbeerhecke gedacht“, verrät Klapper. Als er dann jedoch mit Dr. Detlev Kröger, ehemaliger NABU-Vorsitzender des Kreisverbandes Coesfeld, in Kontakt trat, wurde gemeinsam ein anderer Weg eingeschlagen – so sollte stattdessen etwas für die heimische Natur getan werden.

Von Leon Eggemann