Mit ruhiger Hand zum runden Jubiläum

Die Hauptverantwortlichen hat er schnell ausgemacht. „Wir haben mehrere Verursacher dieser Feierlichkeiten hier unter uns“, betonte Burkhard Bohr mit Ehrenurkunden in der Hand. Diese durften kurze Zeit später Willi Schriewer, Franz-Josef Kramer sowie Ludwig Vörding entgegennehmen. Allesamt gehören sie – ebenso wie die verhinderten Engelbert Westhoff und Rainer Tendahl – zu den Gründungsmitgliedern der Holtwicker Sportschützen. Sie bildeten damit den Grundbaustein für die Gemeinschaft, die nun ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat. „Ohne ihre Idee wäre all das hier nicht möglich gewesen“, sprach der Vorsitzende Bohr den Männern der Stunde einen ganz besonderen Dank aus. Das runde Jubiläum haben die Sportschützen nun im Zuge einer Feierstunde in den heimischen Räumlichkeiten an der Parkstraße mit dem Leitgedanken „Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen“ zelebriert.

Aktuell zählt der Verein 66 Mitglieder – und ist meist mit sechs bis zehn Teams in den diversen Runden- und Ligawettkämpfen auf Kreis-, Bezirks- und Oberbezirksebene vertreten. Ein Schwerpunkt stellt dabei die Jugendbetreuung dar, federführend geleitet von Karin Werschmöller und Jan Wilde, deren Engagement von Burkhard Bohr besonders hervorgehoben wurde. So haben die Sportschützen derzeit 17 Jugendliche in ihren Reihen.

Wie Bürgermeister Christoph Gottheil in seiner kurzen Ansprache herausstellte, würden diese den Verein weiterhin fit halten. Auch Bezirksvorsitzender Hans-Dieter Hof macht sich um die Zukunft der Sportschützen keine Sorgen: „Knapp ein Viertel Jugendliche im Verein, das macht Mut für die nächsten 50 Jahre.“ Pastor Hubert Hambrügge stellte derweil heraus, dass für einen erfolgreichen Schützen ein klarer Stand, ein gutes Auge sowie eine ruhige Hand unabdingbare Komponenten für einen erfolgreichen Schuss ins Schwarze sind. „Im übertragenden Sinne gilt das auch für den Erfolg des Vereins“, erklärte er.

Ehe es im Anschluss an das hergerichtete Buffet ging, richtete auch Sabine Lüttmann vom westfälischen Schützenverband ein paar Worte an die Holtwicker Vereinsmitglieder. „Wie sehr sich der Einsatz für dieses Hobby lohnt, zeigt das zahlreiche Erscheinen“, zollte sie den Aktiven, die im Hintergrund den Verein am Laufen halten, ihren Respekt. Im Anschluss nahm sie gemeinsam mit Bohr die Ehrung der Gründungsmitglieder vor. Immerhin lieferten diese den Startschuss für eine bisher erfolgreiche 50-jährige Historie. „Daran wollen wir auch in den nächsten Jahrzehnten nahtlos anknüpfen“, kündigte Bohr bereits an.