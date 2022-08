Mit Sophie auf Entdeckungsreise gehen

Das größte Lebewesen auf der Welt? Muss doch wohl der Blauwal sein. „Tatsächlich aber ist es ein Pilz“, grinst Konstanze Bartsch, während sie mit zahlreichen Schaulustigen am Bahnhof Darfeld ins Gespräch kommt. In der Hand hat sie einen Comic in Postkarten-Größe, der Licht ins Dunkle bringt. Auf niedrigschwelliger und kreativer Art und Weise vermittelt dieser, dass der sogenannte dunkle Hallimasch ein großflächiges Geflecht im Boden ausbildet. So ist das größte Exemplar stolze 965 Hektar groß – das entspricht 1200 Fußballfeldern.

Comic-Figur Sophie war zu Gast am Haus der Wissenschaft in Darfeld. Wie Projektkoordinatorin Konstanze Bartsch (links) und Simone Mäteling von der AFO-Öffentlichkeitsarbeit vorstellten, soll mit dem partizipativem Projekt „Frag Sophie!“ die Begeisterung für wissenschaftliche Prozesse in der Bürgerschaft geweckt werden.

Im Mittelpunkt des Comics: Sophie. Die Figur mit dem krausen orange-roten Haar und der großen runden Brille ist das zentrale Element des Projektes „Frag Sophie!“. „Sie geht regelmäßig den verschiedensten Fragen auf den Grund und ist Sprachrohr unserer 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in ihrem Namen Antworten auf die diversen Fragen liefern“, fasst es Bartsch kurz und knapp zusammen. Sie ist die Projektkoordinatorin und im Rahmen der Projekterweiterung „Nachgefragt bei Sophie und Co.“ auf Tour in der näheren Umgebung von Münster.

So durfte sich auch Darfeld über einen Besuch des „Sophie-Bullis“ freuen. Konkret angesteuert hat dieser passenderweise das Haus der Wissenschaft. In diesem finden seit 2011 in Verbindung mit der Arbeitsstelle Forschungstransfer (AFO) der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU) Ausstellungen zu den verschiedensten Themenbereichen statt. Aktuell können Besucher vor Ort noch in die Geschichte des Mutterkorns, einem giftigen Pilz, eintauchen.

Wer zur passenden Zeit vor Ort war, bekam auch den Bulli inklusive Infostand, direkt an der anliegenden Radbahn aufgebaut, zu Gesicht. Wie schlafen Delfine? Darf man Seesterne mit nach Hause nehmen? Was ist Liebe? Nur ein paar Fragen, die als Comic oder Postkarte schon beantwortet wurden. „Und sollten einem noch irgendwelche Fragen im Kopf herumschwirren, haben wir eine Sammelbox dabei“, ergänzt Simone Mäteling von der AFO-Öffentlichkeitsarbeit. So soll Sophie in ihren nächsten Abenteuern auch die Beantwortung dieser Fragestellungen in den Blick nehmen.

Diese „Wissenschaft to go“, wie es Konstanze Bartsch formuliert, hat eine konkrete Zielsetzung. „Menschen auf leicht verständliche Weise auf eine eigene Forschungsreise gehen zu lassen, sie an wissenschaftliche Prozesse zu beteiligen und für diese zu begeistern“, zählt die Koordinatorin auf. „Zugleich zeigt das Projekt mit seinem Blick in die verschiedensten Themengebiete die Vielfältigkeit unserer Universität.“ 7 Wer selbst auf Entdeckungsreise gehen will, findet online unter www.frag-sophie.de eine Sammlung aller Fragen und Antworten, die Sophie bisher erreicht haben. „Es ist mittlerweile schon so Einiges zusammengekommen“, staunt Mäteling. Um das vielseitige Potpourri den Menschen auch konkret in Rosendahl näher zu bringen, ist bei der WWU und AFO bereits eine Idee gereift, wie sie verrät. „Vielleicht stellen wir ja irgendwann einmal zu ,Frag Sophie!’ im Haus der Wissenschaft aus...“