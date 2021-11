Mit Veggie-Day zu mehr Klimaschutz

Im Rahmen dieser Maßnahme hat es in den vergangenen Wochen Workshops mit Vertretern aus der Politik, der inneren Verwaltung, aber auch mit interessierten Bürgern aus der Gemeinde gegeben. Über die Ergebnisse hat nun Thomas Pöhlker, Projektverantwortlicher des Büros „energielenker“ und Begleiter der Fokusberatung, im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss berichtet. „Zunächst muss ich es als sehr gut stehen lassen, dass in der Vergangenheit bereits einige Maßnahmen umgesetzt wurden“, schilderte er. Besonders in den Fokus rückte er die Windenergie-Bilanz. So erreichte Rosendahl beim Ökostrom im Jahr 2020 eine fast viereinhalbfache Energie-Autarkie.

Dies sei jedoch kein Grund, jetzt die Füße hochzulegen. Entsprechend sollen nun die Grundlagen für einen Strategieansatz gesetzt werden. Gelingen soll dies unter anderem mit der Erstellung einer Energie- und Treibhausgas-Bilanz. Angestrebt ist zudem eine „Photovoltaik-Offensive“, wie es Bürgermeister Christoph Gottheil formulierte. Aus diesem Grund sollen zeitnah Förderanträge für die Ausrüstung von kommunalen Dächern mit Photovoltaik-Anlagen gestellt werden. „Unter der Voraussetzung, dass der Strom vom Dach auch in das Gebäude fließt, würden wir 90 Prozent der Kosten erstattet bekommen“, betonte Gottheil.

Ein besonderes Anliegen auf dem Weg zur klimafreundlichen Gemeinde ist die Etablierung eines Klimaschutz-, Klimaanpassungs- oder Nachhaltigkeitsmanagements. Weitere Ansätze sind die Erstellung eines Klimaanpassungskonzeptes zur energetischen Optimierung von Bebauungsplänen, die Planung von Hochwasserschutz-Maßnahmen und der Ausbau der E-Ladeinfrastruktur. Darüber hinaus soll grundlegend auch die Bevölkerung mit ins Boot geholt werden – sei es durch einen aktiven Austausch mit Initiativen wie „Rosendahl for Future“ oder dem besagten Veggie-Day.

Ein endgültige Bericht inklusive Beschlussvorschlag soll dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 8. Dezember und dem Rat am 16. Dezember vorgelegt werden. Zwischenzeitlich bleibt der Politik, wie die Verwaltung mitteilt, Zeit zur ausführlichen Beratung.