Mit Wasser gefüllte Wässer stehen bereit

Auch wenn sich in diesem Jahr in Rosendahl glücklicherweise noch keine Brände durch Wälder oder Flächen gefressen haben: „Die Warnstufe ist hoch“, teilt Herbert Wolter, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, auf AZ-Nachfrage mit. Denn der Deutsche Wetterdienst hat für die Region die Warnstufe vier – und damit die zweithöchste – ausgerufen. Herbert Wolter warnt davor, dass sich Brände in der Natur schnell entwickeln und bei anhaltender Trockenheit rasant verbreiten können.

Ein rund zwei Hektar großes Feld war im Juli 2019 in Darfeld in Brand geraten, nachdem eine Dreschmaschine heißgelaufen war. Damit es nicht erneut zu einem Flächen- oder gar Waldbrand kommt, bittet die Feuerwehr um Vorsicht.

Der fehlende Regen ist der Natur mittlerweile deutlich anzusehen: „Rasenflächen existieren teilweise gar nicht mehr. Es ist alles braun und vertrocknet“, urteilt Wolter. Zu Waldbränden sei es in der Gemeinde in der Vergangenheit noch nicht gekommen, sehr wohl aber zu Flächenbränden. „Einmal hat ein Feld gebrannt, weil die Strohpresse heißgelaufen war“, erinnert sich der Wehrleiter an den Einsatz. Es reiche schon „eine kleine Hitzequelle“, um bei der herrschenden Trockenheit einen Brand auszulösen. Um im Ernstfall schnell eingreifen zu können, steht der Freiwilligen Feuerwehr ein Lohnunternehmer zur Seite: „Wir haben mit ihm gesprochen und ihn gebeten, Güllefässer mit Wasser zu füllen. Wenn es zu einem größeren Flächenbrand kommen sollte, eilt er dazu und unterstützt uns“, so Wolter.

Da Vorsicht besser als Nachsicht ist, sollte man aktuell auf offene Feuer in der Natur verzichten. Schon ein wenig Funkenflug kann da gefährlich werden. Zudem sollten Autos nicht am Feldrand abgestellt werden, „besonders nicht, wenn das Gras hoch ist.“ Halme könnten den heißen Unterboden des Autos streifen, was ebenfalls eine Gefahrenquelle sein kann. Auch glimmende Zigarrettenstummel sollten nicht unbeachtet weggeworfen werden. Wie verheerend Waldbrände sein können, ist aktuell in südlicheren Teilen Europas zu sehen. Ein wenig entspannen soll sich die Lage laut des Wetterdienstes erst am Donnerstag, denn dann sind einige Gewitter in Aussicht.