Mitsingen ausdrücklich erwünscht

Zum vierten Mal hat der Förderverein der Sebstian-Grundschule Osterwick eingeladen. „Mit weit über 100 Mitgliedern fördern wir unsere Kinder mit sinnvollem Spiel- und Lernmaterial“, erläutert die stellvertretende Vereinsvorsitzende Vanessa Richter. „Mit den Einnahmen des Abends wollen wir unter anderem die Ausstattung des Werkkellers komplettieren, das grüne Klassenzimmer ausbauen und einen Besuch der Coesfelder Freilichtbühne finanzieren.“ „Unsere Schule hat einen Zoo-Besuch in Münster gewonnen, die Fahrt für unsere 120 Kinder dorthin wird der Förderverein ebenfalls finanzieren“, ergänzt Georg Börger, der langjährige erste Vorsitzende des Fördervereins. Möglich macht dies der Einsatz des Schulleiters Thomas Middelberg, der zum vierten Mal mit seinen Bandkollegen Oliver Wischerhoff und Michael Flämmich mit einem attraktiven Mix aus aktuellen Popsongs und eingängigen Evergreens die Gäste zum Mitsingen, Schunkeln und Tanzen bringt.

Das Publikum ist bunt gemischt, jeder ab 16 Jahren kann bei freiem Eintritt teilnehmen. Mittendrin stehen auch Agnes und Werner Middelberg, die Eltern von Thomas Middelberg und verfolgen aufmerksam die Musikdarbietung.

Schon beim ersten Stück „Far, far away“ von Slade aus dem Jahr 1974 hat „Capo 3“ das Publikum im Griff und animiert die ersten Mutigen zum Mitsingen der auf zwei großen Monitoren eingeblendeten Texte. Mit „Horizont“ von Udo Lindenberg geht es weiter. Ein Hit folgt dem nächsten: „Supergirl“, „Auf der Reeperbahn“, „Hey Jude“, „Viva la vida“ und „I will survive“ sind nur einige der zahlreichen Mitmach-Songs. Dreimal wird das Publikum sogar aufgefordert, ein Lieblingslied auszuwählen. Bei der Entscheidung zwischen den Udo-Jürgens-Songs „Griechischer Wein“ und „Ich war noch niemals in New York“ wird es schwierig, weil sich die Bandmitglieder nicht einigen können. Das Problem wird souverän gelöst, zur Freude des Publikums werden einfach beide Ohrwürmer gespielt.

Mit jedem weiteren Stück steigt die Stimmung und so wundert es nicht, dass nach fast vier Stunden Programm der Platz vor der Bühne immer noch gut gefüllt ist. Gegen Mitternacht geht die rundherum gelungene Veranstaltung zu Ende, und alle freuen sich auf die Fortsetzung im nächsten Jahr.