„Möchte den Ort enkeltauglich machen“

Mehrere Monate war die Stelle vakant und wurde mehrmals ausgeschrieben. Dann kam Bewegung in die Sache – und seit Anfang April bekleidet Ronja Goldbeck das Amt der Klimaanpassungsmanagerin. Sie ist 26 Jahre alt und kommt aus Ochtrup. Im Interview erzählt sie von ihrem Werdegang, der sie nach Rosendahl geführt hat und darüber, was sie vor Ort anpacken möchte.

Vorstellung von Ronja Goldbeck – sie ist Klimaanpassungsmanagerin in Rosendahl

Frau Goldbeck, Sie sind als Klimaanpassungsmanagerin angestellt. Zuvor war in der Gemeindeverwaltung eine Klimaschutzbeauftragte tätig. Ist es um Rosendahl wirklich so schlimm bestellt, sodass Klimaschutz schon nicht mehr ausreicht?

Ronja Goldbeck: In ganz Deutschland merken wir, dass sich das Klima verändert und Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Dürren zunehmen. Daher ist die Anpassung an den Wandel des Klimas notwendig. Das wird deutlich, wenn wir einen Blick auf die Landwirt- und Forstwirtschaft werfen: Land- und Forstwirte pflanzen bereits Bäume, die für klimatische Veränderungen besser geeignet sind. Dort wird sich also dem Klimawandel bereits angepasst.

Das ist vermutlich ein treffendes Bild für Ihre Aufgabe in der Verwaltung. Ihre Stelle gab es vorher so noch nicht – beschreiben Sie sie doch einmal.

Goldbeck: Da ich erst seit rund zwei Wochen in der Gemeinde beschäftigt bin, lerne ich gerade noch alles kennen. Einer meiner ersten Schritte wird aber sein, zunächst eine Bestandsanalyse von Rosendahl zu machen, um den Ist-Zustand im Bereich der Klimaanpassung zu ermitteln. Meine Arbeit steht vor allem unter dem Stern der Vernetzung, womit ich verschiedene Akteure zum Handeln motivieren möchte. Mein Ziel ist es, hier in Rosendahl die Klimaanpassung voranzubringen und damit den Ort zukunftsfähig und enkeltauglich zu machen.

Verschiedene Akteure ist ein gutes Stichwort: Als Klimaanpassungsmanagerin werden Sie vermutlich in vielen unterschiedlichen Bereichen agieren.

Goldbeck: Das stimmt. Klimaanpassung ist eine Querschnittsaufgabe, deshalb werden zukünftig einige Abstimmungstermine mit den Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Bereichen wie der Öffentlichkeitsarbeit und Planen und Bauen stattfinden.

Können Sie schon sagen, wo Sie konkret Handlungsbedarf in Rosendahl sehen?

Goldbeck: Ja, den sehe ich vor allem beim weiteren Ausbau der regenerativen Energien, beim Thema Schutz vor Starkregenereignissen und bei der Ertüchtigung älterer Wohnhäuser.

Im kreisweiten Vergleich liegt Rosendahl beim Ausbau der Windenergie unangefochten an der Spitze.

Goldbeck: Das heißt aber nicht, dass nicht noch weiter Luft nach oben ist.

Anfang April haben Sie mit der Arbeit im Rathaus begonnen. Wie lief der erste Tag ab? Was waren Ihre Gefühle und Gedanken?

Goldbeck: Natürlich war ich aufgeregt, ich habe mich aber auch sehr auf den Tag gefreut. Das ist doch ein gutes Zeichen. Im Rathaus wurde ich sehr herzlich von Christoph Gottheil, Manuela Völker und Raphael Wiesmann empfangen. Auch ein großes Plakat haben meinen neuen Kolleginnen und Kollegen an meine Bürotür gehängt und mir damit direkt das Gefühl gegeben: Hier bin ich richtig.

Schildern Sie gern kurz Ihren Werdegang, der Sie schlussendlich nach Rosendahl brachte.

Goldbeck: Ich bin gebürtige Münsteranerin und habe in Münster an der Fachhochschule Ökotrophologie studiert. Während meines Studiums habe ich mich schon schwerpunktmäßig mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Nach meinem Studium war ich bei der Stabsstelle Klima der Stadt Münster im Bereich „Klimafreundlich leben“ unterstützend tätig. Mein Lebensmittelpunkt ist seit Sommer 2022 in Ochtrup. Die Stellenausschreibung der Gemeinde kam zum passenden Zeitpunkt.

Damit wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen können, kommt hier ein kleiner „Fragenhagel“ mit der Bitte um kurze Antworten. Auto oder Fahrrad?

Goldbeck: Gerne Fahrrad.

Sommer oder Winter?

Goldbeck: Frühling.

Wo machen Sie gern Urlaub?

Goldbeck: In Italien.

Wie sieht Ihr Abendprogramm nach Feierabend aus?

Goldbeck: Ich verbringe die Abende gerne mit meinem Freund und als Hobbyköchin und -bäckerin. Ich stehe auch abends gerne noch in der Küche koche etwas Leckeres oder backe ein Brot.

Was darf im Kühlschrank nicht fehlen?

Goldbeck: Auf jeden Fall Käse.

Was bringt Sie auf die Palme?

Goldbeck: Wenn ich genervt bin und man mich provoziert.

…und was holt Sie wieder runter?

Goldbeck: Ein Spaziergang mit dem Hund an der frischen Luft.

Ungeduldig oder die Ruhe selbst?

Goldbeck: Ich kann beides.

Beschreiben Sie sich in drei Worten.

Goldbeck: Tolerant, kontaktfreudig, humorvoll.

Vielen Dank fürs Interview!