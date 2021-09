Musikzug Darfeld begeistert Osterwicker

Bereits an der ersten Station auf dem Kirchplatz in Osterwick „erleichterte“ so mancher Zuhörer seine Geldbörse. Nicht nur kleines Geld, sondern auch Scheine fanden den Weg in die Spendentasche, deren Inhalt der Spendenaktion „Lichtblicke“ übergeben werden soll, um den Opfern der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal zu helfen.

„Der Vorschlag zu dieser Aktion kam aus eigenem Antrieb aus der Jugend“, sagte Ralf Michgehl und ergänzte: „Wir vom Vorstand waren und sind ganz begeistert, wie alles und mit wie viel Inspiration organisiert wurde.“

Die Jugend, aber auch der gesamte Musikzug, sieht dies als ihren kleinen Beitrag der Hilfe. Jan Caspers, Jugend Koordinator des Musikzuges, freute sich vor allen über die positive Resonanz des Vorstandes: „Wir sind auf offene Ohren gestoßen.“ So konnten alle Vorbereitungsarbeiten mit Spaß erledigt werden.

Nachdem die ersten Töne im Ort zu hören waren, kamen immer mehr Zuhörer hinzu und ab der Station Dorfpark war klar: Diese Aktion ist gelungen und macht Laune auf mehr. Das ist auch möglich. Am Sonntag (12. 9.) ist ein weiterer Spendenmarsch geplant. Er soll durch Darfeld führen. Der Musikzug hofft wieder auf ein gebefreudiges Publikum.