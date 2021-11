Musikzug Darfeld geht neue Wege

Als besonderes Geschenk erhielt Ralf Michgehl ein Fotoalbum vom Musikzug. Dort sind die schönsten Momente von Schützenfesten, Konzerten und Saisonabschlüssen festgehalten. Darüber hinaus ist es kein kompletter Abschied: Schließlich bleibt Michgehl dem Verein als aktiver Saxophonist erhalten.

Die Lösung für seine Nachfolge wurde bereits im vergangenen Jahr ins Rollen gebracht. Im Rahmen eines Workshops mit der Dozentin Alexandra Link vom Kulturservice Link wurde das Konzept des teambasierten Vereinsmanagements vorgestellt. Einen klassischen Vorstand soll es in Zukunft nicht mehr geben. Vielmehr wird in sechs verschiedenen Teams – Musik, Organisation, Verwaltung, Finanzen, Jugend und Marketing – am und für den Verein gearbeitet. Ziel ist es, dass jedes Mitglied eine außermusikalische Aufgabe übernimmt. So wird die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und liegt nicht nur bei einer Person. Wie der Musikzug mitteilt, blicken die Mitglieder ihren Aufgaben mit Spannung entgegen.

Im weiteren Verlauf der Generalversammlung blickte Tobias Robert auf Auftritte und besondere Anlässe der jüngsten Zeit zurück. Ein besonderes Highlight war der Spendenmarsch in Osterwick und Darfeld im September. Stolze 4000 Euro wurden gesammelt, welche der Aktion „Lichtblicke“ und damit den Flutopfern zugutekamen.

Bei den Wahlen gab neben Ralf Michgehl auch Tanja Isfort ihr Amt als Beisitzerin auf. Zum Kassenprüfer wurde Herbert Paschert gewählt. Neu aufgenommen wurde Theresia Schulze Temming (Klarinette). Somit sind im Musikzug Darfeld gegenwärtig 63 Mitglieder aktiv. 7 Neue Mitglieder im Musikzug Darfeld oder in den Nachwuchsbereichen Darius und Allegros sind jederzeit willkommen. Ansprechpartner ist bei Fragen oder Interesse der Jugendkoordinator Jan Caspers, E-Mail: caspers.jan@web.de.