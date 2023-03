Nach 100 000 Testungen ist Schluss

Die letzte Corona-Konstante macht die Schotten dicht. Viele Rosendahler dürften die Pandemie nicht nur mit Abstandsregelungen und Mund-Nasen-Schutz verbinden, sondern vor allem auch mit (fast) täglich anstehenden Besuchen in Testzentren. Eine beliebte Anlaufstelle: Die Drive-In-Teststation auf dem Gelände des Autohauses Voss in Darfeld. „Jetzt sind auch wir Geschichte“, kündigt Betreiber Florian Christaller an. Die Teststation war zuletzt noch ein Überbleibsel aus Hoch-Zeiten der Pandemie, mit Beginn des März ist ein weiteres Rosendahler Corona-Kapitel damit offiziell beendet.

Der Grund für die Schließung liegt dabei auf der Hand: „Die Leute brauchen keinen Nachweis mehr. Unsere Dienste werden einfach nicht mehr benötigt“, stellt Christaller fest. So seien in den vergangenen Tagen lediglich eine Handvoll Testungen durchgeführt worden. Dabei waren es im vergangenen November mit Blick auf die anstehende Advents- und Weihnachtszeit noch etwa 100 Personen vor Ort. „Spätestens seitdem kein Anspruch mehr auf kostenlose Bürgertestung besteht, sind die Zahlen komplett eingebrochen“, erzählt Christaller. Fünf Euro für einen Test auf den Tisch zu legen, das wollten die Wenigsten. Ohnehin stellt er fest, dass der Umgang mit dem Virus inzwischen oftmals auf die leichte Schulter genommen wird. „Die Menschen machen notfalls einen Selbsttest und bleiben zu Hause. Zu uns kommen sie nicht mehr.“

Das sah zwischenzeitlich noch ganz anders aus. „Besonders in der Weihnachtszeit 2021 waren wir am Rande unserer Kapazitäten unterwegs“, blickt Christaller zurück. Bei zwölf Stunden Öffnungszeit pro Tag hätten acht Mitarbeiter quasi ununterbrochen Testungen durchgeführt. „Mehrfach haben wir an der 900 gekratzt. Einmal waren es dann tatsächlich 906 Tests an einem Tag“, verrät der Betreiber, der auf eine beachtliche Bilanz blicken kann. Immerhin wurden an der Drive-in-Teststation seit Eröffnung im April 2021 stolze 100 000 Corona-Testungen durchgeführt. „Insgesamt fünf Prozent, also gegen 5000 Ergebnisse, sind dabei positiv ausgefallen“, ergänzt Christaller. Wobei besonders in den letzten Monaten ein deutlich größerer Anteil an Tests den berüchtigten zweiten Strich aufwiesen, als noch in den ersten Wochen. Da sei ein positives Ergebnis ein Stück weit wie die Nadel im Heuhaufen gewesen.

Fast zwei Jahre später beginnen nun die Aufräumarbeiten. „Das Zelt ist wohl bis Ende der Woche abgebaut. Dann bleibt nur noch die Schotterfläche übrig“, schaut Christaller voraus. Wobei der Standort nicht lange ungenutzt bleiben wird. Strebt die Familie Voss schließlich die Eröffnung eines Hightech-Zentrums für E-Mobilität vor Ort an (wir berichteten). Spätestens dann ist ein bedeutendes Stück gemeindlicher Corona-Geschichte endgültig passé.