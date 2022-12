Nach dem Büro gehts an den Strand

Holtwickerin Juliane Schulz sendet Grüße aus Ghana in die Heimat

Holtwick/Ghana

Holtwick? Eine bessere Heimat könnte sich Juliane Schulz nicht vorstellen. Ihr ganzes Leben hat sie dort verbracht, „ich war aber schon immer ein neugieriger Mensch“, sagt sie. Nach dem Abitur mal etwas komplett Anderes erleben, in eine neue Kultur eintauchen, fremde Menschen kennenlernen – deshalb verschlug es die Holtwickerin nach Ghana. Sie sendet Grüße in die Heimat und berichtet im Interview mit Redakteur Leon Seyock von ihrem neuen Alltag und was sie von den Ghanaern lernt.