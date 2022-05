Nach langem Warten doch noch belohnt

Ein wenig Muffensausen hatte sich kurz vor den Auftritten dann doch aufgestaut. Kein Wunder: Immerhin zog es knapp 350 bis 400 Schaulustige am Muttertag in den Holtwicker Generationenpark. Gekommen waren sie, um die Auftritte der zahlreichen Tanz-Gruppen der Karnevalsgemeinschaft Holtwick (KaGeHo) sowie des Sportvereins SW Holtwick zu bestaunen. Enttäuscht wurden sie nicht. „Im Gegenteil: Sobald die Mädels auf der Bühne waren, war die komplette Nervosität verflogen. Sie haben super Auftritte hingelegt“, war Mit-Organisatorin Carina Kampschroer von der Souveränität der Tänzerinnen absolut begeistert.

Bestes Wetter, beste Stimmung, was will man mehr? Nach ihren Auftritten vor den knapp 350 bis 400 Schaulustigen im Holtwicker Generationenpark stand den Tänzerinnen der KaGeHo und SW Holtwick die Begeisterung ins Gesicht geschrieben.

Entsprechend strahlten im Anschluss zahlreiche junge Gesichter mit der Sonne um die Wette. „Es war förmlich zu spüren, wie sehr unsere Tanz-Gruppen die Atmosphäre genossen und aufgesogen haben“, freute sich Kampschroer. Noch zu Beginn des Jahres war ihnen ein Auftritt vor einer solchen Kulisse verwehrt geblieben – die Karnevalssession ist der Corona-Pandemie ein weiteres Mal zum Opfer gefallen. Um all die Arbeit in die Choreografien doch noch zu würdigen, wurde der Tanztag im Generationenpark ins Leben gerufen. „Sie wissen jetzt wieder, wofür sie so lange trainiert haben“, betont die Mit-Organisatorin. Schließlich sparten die zahlreichen Gäste nicht mit Applaus und Jubel. Insgesamt zehn Auftritte durften sie auf der extra am Torhaus aufgebauten Bühne verfolgen. „Pro Gruppe ein Tanz. Dazu kam aber natürlich noch die eine oder andere Zugabe“, erzählt Kampschroer. Zum großen Abschluss gab es dann noch einen Flashmob, dem sich nicht nur die jungen Tänzerinnen, sondern auch einige Zuschauer anschlossen.

Wer nach dem knapp zweistündigen Programm immer noch nicht genug hatte, durfte sich anschließend noch über einen Auftritt der Holtwicker Musikkapelle freuen. Diese musste ihr geplantes Open-Air-Picknickkonzert am Vortag aufgrund der unsicheren Wetterlage noch absagen und holte den Auftritt kurzerhand nach.

Und die KaGeHo-Tänzerinnen? Die haben ihre Choreos nun ad acta gelegt und blicken bereits hoffnungsvoll in Richtung 2023. „Am kommenden Wochenende fangen wir schon mit unseren neuen Tänzen an“, verrät Kampschroer, die die Holtwicker Narren im kommenden Jahr als Prinzessin Carina I. gemeinsam mit Prinz Dirk I. durch die 22. Jubiläums-Session führen wird. Am Büttabend, der im Januar 2023 stattfinden soll, sind selbstverständlich auch wieder die Auftritte der KaGeHo-Tanzgruppen vorgesehen. In der Hoffnung, dieses Mal den Kopf aus der Corona-Schlinge zu ziehen und wieder im Festzelt auftreten zu können.