Nach Millionen von Korken ist Schluss

Seit über zehn Jahre verwandeln sie vermeintlichen Müll in Geld für den guten Zweck. „Wir haben Kronkorken quasi ein neues Leben eingehaucht“, schmunzelt Werner Eggemann. Gemeinsam mit seinem Kumpel Alfons Rewer hat der Osterwicker die Flaschenverschlüsse leidenschaftlich gesammelt. Damit ist bald allerdings Schluss. „Alters- und gesundheitsbedingt sind wir gezwungen, unser Engagement zu beenden“, erklärt Rewer. Das Tragen und Transportieren der Kronkorken sei im zunehmenden Alter im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr zu stemmen. „Stattdessen ist es nun an der Zeit, stolz zurückzuschauen“, bilanziert Eggemann.

Werner Eggemann (links) und Alfons Rewer haben in über zehn Jahren Millionen von Kronkorken gesammelt. Damit unterstützen die Osterwicker die St.-Elisabeth-Schule in Steinfurt. Nun ist für die beiden Kumpels alters- und gesundheitsbedingt Zeit für den ehrenamtlichen Ruhestand.

Immerhin sprengt die Anzahl an gesammelten Blech nahezu jede Vorstellungskraft. „Allein von 2016 bis heute sind über 12 500 Kilogramm zusammengekommen“, verrät Rewer mit einem Blick in die sorgfältig gepflegten Bücher. Zum Vergleich: Zwei ausgewachsene Afrikanische Elefanten-Bullen bringen gemeinsam zwölf Tonnen auf die Waage. Eine Tonne entspricht dabei rund 2,8 Millionen Kronkorken, wie das Duo ergänzt. Zusammengerechnet wären das 35 Millionen Kronkorken in den vergangenen sieben Jahren. „Wirklich unglaublich, wenn man darüber nachdenkt“, schmunzelt Eggemann.

Schließlich kommt es dem 83-Jährigen noch wie gestern vor, als diese Sammler-Leidenschaft ihre ersten Babyschritte machte. „Die Idee habe ich damals in Eggerode aufgeschnappt. Dort hatte mir ein bekanntes Lehrerpaar die Aktion gezeigt“, erinnert er sich. Gleich war er Feuer und Flamme und holte sich mit Rewer einen Sammelpartner mit ins Boot. So ist es für die beiden schon zu einer Tradition geworden, zusammen die Kisten und Eimer an Kronkorken nach Ochtrup zu bringen. „Dort werden sie in Container geworfen“, erzählt Rewer. Anschließend werden die kleinen Weißblech-Scheiben recycelt. Gestartet ist diese Sammelaktion ursprünglich in Steinfurt, mit der Zeit breitete sie sich immer weiter aus.

Ganz zur Freude der St.-Elisabeth-Schule in Steinfurt. Die Förderschule für Menschen mit Behinderung profitiert riesig vom sozialen Engagement der zahlreichen Sammler. Immerhin sind seit Beginn der Aktion stolze 36 700 Euro zusammengekommen – für Investitionen wie die Anschaffung eines 3D-Druckers, einer Vogelnestschaukel sowie eines inklusiven Karussells. Hinzu kommen Sitzbänke und Tischtennisplatten, die auch dem Einsatz von Eggemann und Rewer zu verdanken sind. Das geht aus einem Dankbarkeitsschreiben der Schulleitung hervor, die alle Helfer Jahr für Jahr erreicht. „Demnächst wollen wir uns beim Tag der offenen Tür selbst mal auf dem Gelände umschauen“, kündigt Rewer an. „Ein schöner Abschluss nach all den Jahren und gute Gelegenheit, zu schauen, worin unser Herzblut geflossen ist“, ergänzt Eggemann.

Beide gehen nun stramm auf den ehrenamtlichen Ruhestand zu. Noch ist aber nicht ganz Schluss. „Bis zum 1. März werden wir noch Kronkorken annehmen“, berichtet Rewer. Schließlich bekomme man seit Jahren regelmäßig Massen an Kronkorken-Spenden. Und das nicht nur aus Rosendahl. Selbst Freunde und Bekannte aus dem Schwarzwald schicken per Post noch regelmäßig das gesammelte Blech. „Da können wir von jetzt auf gleich nicht einfach aufhören“, betont Eggemann.

Stattdessen werde man wohl noch eine letzte Fahrt nach Ochtrup antreten. Endspurt. „Ein letztes Mal“ – die beiden Osterwicker lachen. „Vielleicht findet sich ja jemand, der unsere Arbeit fortsetzt. Die Schule hätte es verdient.“ Für sie jedenfalls winkt nun die Zielflagge. Nach Millionen von gesammelten Kronkorken dürfen die beiden Kumpels dann bald die Füße hochlegen.