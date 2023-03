Nachhaltig und vegetarisch

Rosendahl

(leg). Eine Auflage hat er doch noch dazwischen bekommen: Bei seinem Format „Steindorf kocht“ hatte das Rosendahler Ratsmitglied mit Susanne Falcke, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken, und Nadja Lüders, Generalsekretärin der SPD NRW, zwei Power-Frauen zu Gast in seiner Showküche von Möbel Stall in Coesfeld. Eigentlich stünde die nächste Auflage am 5. Mai mit Kriminaldirektor Thomas Eder, Leiter der Kreispolizeibehörde Coesfeld, und die Münsteraner Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf an. Nun hat sich eine Rosendahler Gruppe dazwischen gemogelt: So wird Ralf Steindorf am 21. April mit „Rosendahl for Future“ kochen.