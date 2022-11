Nächster Schritt in Richtung Bolzplatz

Rosendahl

Die Häuslebauer am künftigen Sebastianweg gegenüber des Osterwicker Friedhofes kommen stetig voran. Das Wohngebiet, das in der Vergangenheit als ursprüngliche Friedhofserweiterungsfläche jahrelang als Bolzplatz genutzt wurde, nimmt immer konkretere Strukturen an. Anders sieht das mit dem Ersatz-Bolzplatz aus, der nur wenige hundert Meter zwischen dem Wiedel-Wald und der angrenzenden DRK-Kita Fidus entstehen soll. Bis jetzt. „Nun können wir in die weitere Umsetzung gehen“, kündigt Bürgermeister Christoph Gottheil an. Immerhin ist jetzt der Förderbescheid aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ ins Rathaus geflattert. So werden 90 Prozent der Maßnahme mit Fördermitteln finanziert, konkret 19 336 von den gesamten 21 484 Euro.

Von Leon Eggemann