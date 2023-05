Nächstes Etappenziel erreicht

Es geht stetig voran. „Der nächste Schritt ist getan, ein weiteres Etappenziel erreicht“, freut sich Mechthild Kersting. So nimmt die Ausarbeitung des Sternenkinder-Projektes immer weiter Fahrt auf. Trotz des bisweilen unbeständigen Wetters werden die Gedenkstätten auf den Friedhöfen in Darfeld und Osterwick immer weiter ausgestaltet. Bereits im Februar wurde bei einer Pflanzaktion fleißig angepackt, nun sind kürzlich jeweils an beiden Standorten zwei Wände aufgestellt worden. Auf einer sind bereits zahlreiche Sternen-Formen eingraviert, das andere Exemplar kommt derweil noch etwas leer daher. „Hier können Eltern auf Sternen die Namen ihrer verstorbenen Kinder anbringen lassen“, erzählt Kersting, während sie ein Modell probeweise anlegt.

Die Sternenkinder-Gedenkstätten auf den Friedhöfen in Darfeld und Osterwick nehmen immer mehr Gestalt an. Das haben Carina Schaten (links) und Mechthild Kersting vom Planungsteam auch dem Einsatz zahlreicher engagierter Helfer, darunter Daniel Gembalski (2. v.l.) und Andreas Siemens, zu verdanken.

Etwa acht Monate ist es her, da wurde das Sternenkinder-Projekt aus der Taufe gehoben – mit dem Ziel, Orte der Erinnerung für trauernde Eltern aus Osterwick und Darfeld zu schaffen. Auf dem kommunalen Friedhof in Holtwick gibt es diesen bereits. Inzwischen hat sich auch in den beiden anderen Rosendahler Ortsteilen einiges getan. „Die Hilfsbereitschaft, die uns seither erreicht, ist kaum in Worte zu fassen“, blickt Carina Schaten zurück. Von Spenden bis hin zu körperlicher Arbeit, die beim Aufstellen der Wände und weiterer gestalterischer Elemente unter anderem von Daniel Gembalski, Hauke Meuter, Jürgen Faber oder auch Andreas Siemens geleistet wurde. „Die Liste ist ewig lang, was uns riesig freut“, richtet Kersting ein Dank an alle Personen, die beim Realisieren des Projektes ihre Finger im Spiel haben und hatten.

Mittlerweile befinden sich die Arbeiten an den Gedenkstätten auf der Zielgerade. „Bis Ende Mai soll ein weiterer essentieller Teil vor Ort seinen Platz finden“, kündigt Schaten an. So werden Stelen aus Sandstein das Herzstück an beiden Erinnerungsstätten bilden. Diese hat der Darfelder Kurt Mantke in millimetergenauer Detailarbeit angefertigt. Zusätzlich werden Bänke noch entsprechende Sitzgelegenheiten bieten.

Ihren Abschluss finden sollen die Arbeiten mit der offiziellen Einweihung. „Ein Schritt nach dem anderen“, tritt Kersting ein wenig auf die Bremse. Zunächst gilt es, die Gestaltung der Erinnerungsstätten zu finalisieren. Aber hier befindet sich das Planungsteam mit den vielen ehrenamtlichen Helfern offensichtlich auf einem guten Weg.