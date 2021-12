Neue Badmöbel für Familie Juchem

Noch immer, auch fast ein halbes Jahr nach der Flutkatastrophe rund um das Ahrtal, sind die Schäden kaum bezifferbar. „An jeder Ecke wird gearbeitet, Handwerker sind rar und es passiert viel in Eigenleistung“, berichtet Guido Klar. Der Inhaber des gleichnamigen Unternehmens in Osterwick konnte sich nun selbst ein Bild von der Lage in Bad Neuenahr-Ahrweiler machen. Mit einem ganzen Anhänger voller Sanitär- und Badmöbel hat er sich nun auf den Weg zu einer Familie gemacht, die mit großem Dank die Spenden aus Rosendahl entgegengenommen hat.

Guido Klar hat sein Lager aussortiert – und dadurch in Not geratene Familien im Ahrtal unterstützt

Noch neu verpackt sind die Badezimmer-Möbel, die Guido Klar (rechts) aus seinem Lager ausrangiert und zu Familie Juchem in Bad Neuenahr-Ahrweiler gebracht hat. Nach der schrecklichen Flutkatastrophe im Juli muss das erst vor zwei Jahren fertiggestellte Wohnhaus der Familie komplett renoviert und neu eingerichtet werden.

Das Lager des Installationsbetriebes sei mittlerweile voll gewesen, berichtet Guido Klar vom Beginn der Hilfsgeschichte. „Vieles haben wir von links nach rechts geschoben, aber nie gebraucht.“ Dabei handelte es sich um Ware, die noch komplett neu verpackt war. Um Platz für andere Dinge zu schaffen, kam ihm schließlich in den Kopf, die Sanitäranlagen und Badeinrichtungen zu spenden. „Und ich wusste, dass besonders im Ahrtal jede Spende willkommen und gern gesehen ist“, so Klar.

Kurzerhand recherchierte er im Internet und stieß auf eine Hilfsplattform, auf der Privatpersonen gelistet sind, die über keine Elementarversicherung verfügen. „Sie sind deshalb natürlich besonders auf Hilfe angewiesen“, urteilt der Firmeninhaber. Deshalb hat er auf dieser Homepage Fotos von seinen Spenden eingestellt – „und darauf haben sich schon in einer halben Stunde zahlreiche Menschen gemeldet.“

Unter ihnen war die junge Familie Juchem. „Bei ihnen stand im Erdgeschoss das Wasser bis zehn Zentimeter unter der Decke“, berichtet Klar von ersten Kontakten zur Familie. Besonders tragisch: Das neue Wohnhaus wurde erst 2019 fertiggestellt – und muss nun komplett renoviert und neu eingerichtet werden.

Vor zwei Wochen etwa war es, als Guido Klar zu einer Tagesaktion aufgebrochen ist: „Ich habe morgens eine komplette Badeinrichtung für die Familie sowie weitere Gegenstände wie Duschtüren für die Nachbarschaft auf meinen Hänger gepackt und bin zu Familie Juchem nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren.“ Mit warmen Worten und großer Freude wurde er vor Ort empfangen.

Von einem „Rohbau“ spricht Klar, wenn er von dem Wohnhaus der Familie erzählt. Es werde noch Monate und Jahre dauern, bis in der Region alles neu aufgebaut und alle Häuser wieder bewohnbar sein werden. Auch das Haus der Familie Juchem muss zunächst komplett abgetrocknet sein, bevor die ersten Handwerker anrücken können. Bis auch im Bad neue Fliesen verlegt sind, werden die Badezimmermöbel in der Garage zwischengelagert. „Die Menschen vor Ort sammeln im Moment alles, was sie brauchen, um es dann nach und nach einzubauen“, berichtet Klar von den Impressionen vor Ort.

Wenn es nach ihm geht, war das zwar seine erste, aber lange nicht die letzte Fahrt mit Spenden ins Ahrtal: „Ich habe unseren Innungsmeister angerufen und ihm davon erzählt“, berichtet Klar. Er möchte nun mehr Betriebe dazu animieren, ihr Lager aufzuräumen und nicht mehr benötigte Ware an in Not geratene Menschen abzugeben. „Jeder, der einen Installationsbetrieb hat, der weiß, wovon ich spreche: Vieles steht im Lager, das man nicht mehr braucht.“ Da liege es auf der Hand, von der schrecklichen Katastrophe betroffene Menschen zu unterstützen.