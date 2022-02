Neue Räumlichkeiten in Aussicht

Rosendahl

Seit langer Zeit hoffen sie darauf, nicht nur in Osterwick, sondern auch in Holtwick und Darfeld mit eigenen Räumlichkeiten präsent sein zu können. Dieser Wunsch könnte für die Offene Kinder- und Jugendarbeit Rosendahl (OKJA) in nicht allzu ferner Zukunft in Erfüllung gehen. „Wir haben Gespräche mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes geführt. Dieser hat uns versichert, einen Raum im alten DRK-Kindergarten in Holtwick mitnutzen zu dürfen“, schilderte Sebastian Nienhaus vom OKJA-Team im Sport-, Kultur-, Familien- und Sozialausschuss.

Von Leon Eggemann