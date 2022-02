Neuer Kiepenkerl soll auf neuem Fuß thronen

Noch immer ist von der bronzenen Kiepenkerl-Figur, die seit 2003 neben der Pfarrkirche in Osterwick thronte, keine Spur zu finden. Der örtliche Heimatverein hat sich daher auf den Weg gemacht, um Ersatz zu beschaffen (wir berichteten). Für ein neues Fundament hat der Haupt- und Finanzausschuss im Rahmen des projektbezogenen Förderprogramms der Gemeinde eine finanzielle Unterstützung von 1000 Euro zugesichert. Auch der Heimatverein Darfeld erhält diese Summe, um Sitzgarnituren für Feste am Bahnhof anschaffen zu können.

Wie der Heimatverein Osterwick im Förderantrag erläutert, seien die Holzpfähle rund um den Sockel stark „erneuerungsbedürftig“. Deshalb beabsichtigt der Verein, diesen in Gänze abzubauen und einen neuen „gemauerten Sandsteinsockel passend zum Kirchenbaumaterial“ zu erstellen. Der Neubau sowie die Herstellung eines neuen Kiepenkerls aus Bronze beziffert der Verein mit rund 23 000 Euro. Eine Förderung aus dem Topf der Leader-Kleinprojekte sei bereits in Aussicht, zuwendungsfähig seien laut Antrag 20 000. Die darüber hinausgehenden Kosten wird der Heimatverein tragen, der mit ehrenamtlichen Kräften die Umsetzung realisieren will.

Dazu muss zunächst der vorhandene Sockel komplett beseitigt und ein neues Fundament erstellt werden. Dadurch würden dem Verein weitere Kosten von rund 3300 Euro entstehen. Diese seien nicht Gegenstand des Förderprojektes, heißt es weiter. Zur Teildeckung dieser Kosten beantragte der Heimatverein einen Zuschuss bei der Gemeinde.

Auf zahlreiche Feste, die am Bahnhof Darfeld gefeiert werden, weist der örtliche Heimatverein in seinem Antrag hin. Nicht nur dieser, auch der „Förderverein Generationenpark Darfeld“ verwendet die Fläche für Veranstaltungen. Beide Vereine nutzen dafür regelmäßig Zeltgarnituren. Der Restbestand, der über 30 Jahre alt ist, sei „sehr stark beschädigt und zum Teil nicht mehr nutzbar“, so der Antrag. 18 neue Garnituren sollen daher angeschafft werden. Kosten: 3200 Euro.