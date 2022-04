Neuer Rekord bei Briefwahlen in Sicht

In den ersten Briefkästen in der Gemeinde dürften sie schon gelegen haben: die Benachrichtigungen zu der Landtagswahl am 15. Mai. „Anders als in den vergangenen Jahren“, erklärt Henning Illerhues, der in der Gemeindeverwaltung für die Durchführung der Wahl verantwortlich ist, „ist es dieses Mal keine übliche Karte zur Wahlbenachrichtigung, sondern es werden Briefe verteilt.“ Das hänge mit günstigeren Kosten des Dienstleisters zusammen, der die Briefe an die Haushalte zustellt. Die Unterlagen für die Wahl können damit ab sofort beantragt werden, auch das Briefwahlbüro im Rathaus ist nun geöffnet.

Henning Illerhues ist bei der Gemeinde Rosendahl für die Durchführung der Landtagswahlen verantwortlich. Er geht von einem Rekord an Briefwählern aus, weshalb die Unterlagen in diesen Tagen kartonweise vorbereitet werden.

In diesen Tagen ist Illerhues unter anderem damit beschäftigt, die neun Wahlvorstände mit insgesamt 56 Helfern einzuberufen. Neben den sieben festgelegten Bezirken, die sich seit der vergangenen Wahl im September 2021 nicht geändert haben, sind zwei Vorstände zum Auszählen der Stimmen der Briefwähler vorgesehen. „Wir gehen davon aus, dass es einen neuen Rekord geben wird“, meint Illerhues. Bei der Landtagswahl 2017 lag die Quote bei etwas über 20 Prozent, bei der Bundestagswahl vor sieben Monaten war sie mit 44 Prozent mehr als doppelt so hoch. „Dieses Mal könnte es an die 50 Prozent gehen“, schätzt Illerhues.

Wer seine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann damit ab sofort auch im Rathaus seine Stimme abgeben (dort gilt die Maskenpflicht) oder die Briefwahlunterlagen beantragen. „Das geht zum einen mit einem vorgedruckten Formular, das die Rosendahler mit dem Brief erhalten“, erklärt Illerhues. Zudem ist auf dem Papier ein QR-Code abgedruckt, mit dem die Unterlagen unkompliziert online angefordert werden können. Telefonisch können diese nicht beantragt werden. Die Anträge müssen bis Freitag (13. 5.) spätestens 18 Uhr eingegangen sein, online einen Tag früher.

Als „Mister Wahlen“ im Rathaus ist Illerhues im vergangenen Jahr in die Fußstapfen von Martin Stauvermann getreten. Da er aber bereits bei der Bundestagswahl die Fäden in der Hand hatte und die Wahlbezirke gleich geblieben sind, „ist die Organisation um einiges einfacher“, gibt er einen Einblick. Nur eine kleine Änderung gibt es: In Holtwick wird nicht mehr im Pfarrheim, sondern im DRK-Heim an der Parkstraße gewählt.

Der Gemeindemitarbeiter holt einen Zollstock hervor und misst den Wahlschein nach: „Wir haben die Wahl auf 69 Zentimetern. Der Schein war aber auch schon mal deutlich länger“, so seine Feststellung. Insgesamt sind 8515 Rosendahler stimmberechtigt. Sie sind am 15. Mai eingeladen, auf dem langen Zettel ihr Kreuzchen zu setzen.