Neues Dorffest und neuer Vorsitz

Auf der Generalversammlung des Werberings, die am Mittwoch in Asbeck stattfand, wurde über ein mögliches neues Dorffest im kommenden Jahr gesprochen. Henning Illerhues aus dem Fachbereich Ordnung und Soziales der Gemeinde Rosendahl stellte erste Ideen vor. „Wir könnten uns vorstellen, mit einem rotierenden System ein Fest in den drei Orten zu machen“, riss er kurz die bereits bekannten Planungen an. Den Auftakt soll im kommenden Jahr Osterwick machen, in den zwei Folgejahren wären dementsprechend Darfeld und Holtwick als Austragungsort an der Reihe. Die bisherigen Planungen sehen vor, dass vom 1. bis zum 3. September 2023 über drei Tage ein buntes Fest mit einer Mischung aus Kirmes, Kultur und Markt rund um die Hauptstraße in Osterwick stattfinden soll. Als ein Höhepunkt ist ein größeres Konzert am Samstagabend geplant. „Detailplanungen zum Dorffest sollen in den Arbeitskreisen entwickelt werden“, so Illerhues. Am 20. September sollen sich die ersten offenen Arbeitskreise bezüglich des neuen Events treffen (siehe Infobox). Wichtig ist der Gemeinde, möglichst viele Vereine und auch die drei Werberinge aus Rosendahl in das neue Format einzubinden.

Das neue Fest wurde auch deshalb in den Raum geworfen, da sich vor allem die Kirmessen in Osterwick und Darfeld als nicht mehr rentabel herausstellten. „Das Frühlingsfest können wir personell auch nicht mehr stemmen“, betonte die Werbering-Vorsitzende Nicole Wegmann. Als „Ersatz“ für wegfallende Veranstaltungen wurde von ihr vorgeschlagen, dass der Werbering ab dem kommenden Jahr zur Weihnachtszeit ein kleines „Anschaltfest“ mit stimmungsvoller Beleuchtung organisiert. Dass man dieses Jahr als symbolische Geste auf die übliche Weihnachtsbeleuchtung an der Hauptstraße verzichten wolle, darin waren sich die anwesenden Mitglieder recht einig. Eine finale Entscheidung ist allerdings noch nicht getroffen, die Gemeinde wolle hierzu auch die Entwicklungen in den umliegenden Kommunen sowie der Politik abwarten. Aufgrund des Arbeitsaufkommens soll es allerdings definitiv nicht mehr die Weihnachtsverlosung des Werberings Osterwick geben.

Wegmann wies auf eine Änderung bei den Rosendahler Blüten, den Handelsgutscheinen, hin. Ab Januar 2023 sind diese nicht mehr unbegrenzt gültig. Ab dem 1.1.2023 sind die Gutscheine drei Jahre nach Ausstellung (zum Jahresende) gültig. Der Werbering hat entschieden, dass Gutscheine, die vor dem 31. Dezember 2018 ausgestellt wurden, noch bis zum 31. Dezember 2022 in den Rosendahler Geschäften eingelöst werden können.

Nicole Wegmann teilte zudem mit, dass sie ihren Vorsitz im Februar abgeben will. Nach zehn Jahren sei die Zeit für eine Veränderung reif. Im Zuge der Veränderungen auch bei den Veranstaltungen sei dies ein guter Zeitpunkt, um Platz für Neues zu schaffen. Ob ihr Vorsitzkollege Jörg Mehring den Posten übernimmt, steht noch in den Sternen – als potenzieller Nachfolger wurde er aber bereits gehandelt.