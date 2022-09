Niedrigseilgarten um Element erweitert

Werner Wessels macht vor, wie es richtig geht. Er balanciert nacheinander über drei immer höher werdende Baumstümpfe, bis er schließlich an Stämmen angekommen ist, die im Abstand von etwa einem halben Meter aufgestellt sind. In ihnen sind auf Tritthöhe Einkerbungen, sodass man von einem Stamm zum nächsten wandeln kann. Sicheren Trittes greift Wessels nacheinander um die Stämme – bis er vor einer Turnstange steht. „Und jetzt der Aufschwung!“, ruft ihm Bernd Kiene scherzhaft zu. Das gesamte Balancierelement ist neu im Osterwicker Dorfpark – und die ehrenamtlichen Helfer des Heimatvereins hatten keinen unerheblichen Teil daran, wie sie bei einem Besuch vor Ort berichten.

Jeden Mittwoch kommen die Rentner um 9 Uhr zusammen, um Arbeiten jeglicher Art zu erledigen. „Wir machen das, was eben so anfällt“, erzählt Bernd Kiene. An diesem Morgen ist einer der Männer mit dem Laubbläser unterwegs, Dieter Nabel fegt die ersten heruntergefallenen Eicheln entlang der Vogelvoliere weg und Manfred Schmied hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen kaputten Holzstuhl zu reparieren. Immerhin hat der Heimatverein Osterwick für sein Engagement jüngst den Heimatpreis bekommen (wir berichteten). Zuletzt war die Gruppe – die sich immer über Unterstützung freut – vor allem mit der Errichtung des neuen Elements im Niedrigseilgarten beschäftigt. „Wir haben die Fachfirma bei ihren Arbeiten unterstützt“, berichtet Wessels. Löcher buddeln, Fundamente gießen, Stämme einsetzen: „Wie heißt es so schön? Viele Hände, schnelles Ende“, wirft Bernd Kiene ein. Innerhalb von zwei Tagen waren die Baumstämme einbetoniert. „Auch neue Umrandungen haben wir gemeinsam mit der Firma angelegt“, erklärt Wessels und deutet auf das noch helle, neue Holz. Er erklärt, dass die Gemeinde außerdem vor Kurzem die Seile und die Baumbefestigungen ausgetauscht hat. Nachdem die Männer dann noch auf dem gesamten Areal frische Hackschnitzel verteilt haben, ist die Niedrigseilanlage mit dem neuen Balancierelement nun wieder vollkommen in Schuss gebracht und kann in Beschlag genommen werden.

Dass dieses Projekt nun abgeschlossen ist, bedeutet jedoch keine Langeweile: „Irgendwie ist ja immer was zu tun“, überlegt Werner Wessels. Auch im Winter? „Selbst dann kommen wir bei trockenem Wetter hier her“, lacht er. Und eine Mission haben die Rentner bereits für die kalten Monate: „Wir müssen die Garage, in der wir unsere ganzen Arbeitsgeräte lagern, dringend aufräumen“, meint Bernd Kiene grinsend.